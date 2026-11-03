अयोध्या के 56 घाटों पर बिछेंगे 30 लाख दीप, दीपोत्सव तक पुराना सरयू पुल बंद; ट्रैफिक प्लान जारी

सात नवंबर को होने वाले दीपोत्सव में सरयू के 56 घाटों पर 30 लाख दीप सजाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बुधवार से घाटों पर दीप बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। दीपोत्सव में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर दिया है। पुराना सरयू पुल आवागमन के लिए पूरी तरह बंद रहेगा।

अयोध्या, संवाददाता। रामनगरी अयोध्या लगातार दसवें साल भव्य दीपोत्सव की गवाह बनने जा रही है। सात नवंबर को होने वाले दीपोत्सव में सरयू के 56 घाटों पर 30 लाख दीप सजाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बुधवार से घाटों पर दीप बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। नोडल विभाग अवध विश्वविद्यालय ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। बुधवार सुबह आठ बजे विश्वविद्यालय परिसर से 25 बसों में स्वयंसेवकों का दल दीपोत्सव स्थल के लिए रवाना होगा। दीपोत्सव में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर दिया है। मंगलवार से सात नवंबर तक पुराना सरयू पुल आवागमन के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। भारी मालवाहक वाहनों के लिए छह नवंबर की दोपहर 12 बजे से आठ नवंबर को कार्यक्रम समाप्ति तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा।

अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बृजेन्द्र सिंह ने बताया कि दीपोत्सव में शामिल होने वाले सभी स्वयंसेवकों को क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। कुछ स्वयंसेवक अयोध्या पहुंच चुके हैं। बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर से बसों के जरिए बाकी स्वयंसेवकों को रवाना किया जाएगा। उनके लिए 20 हजार पानी की बोतलों की व्यवस्था की गई है। चार नवंबर से दीप बिछाने का काम शुरू होकर छह नवंबर की शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। सात नवंबर को दीपों में तेल और बाती डालकर उन्हें प्रज्ज्वलित किया जाएगा।

कुलपति ने कहा कि युवा स्वयंसेवक दीपोत्सव की तैयारियों की सबसे मजबूत कड़ी हैं। उनके अनुशासन और समर्पण से घाटों पर दीपों की श्रृंखला सजाई जाएगी। यातायात समिति के समन्वयक प्रो. अनूप कुमार ने बताया कि सभी 25 बसों के लिए निर्धारित रूट और समय-सारिणी तय की गई है। इससे स्वयंसेवक सुरक्षित और समय से अपने निर्धारित घाटों पर पहुंचकर जिम्मेदारी संभाल सकेंगे। स्वयंसेवकों और नोडल अधिकारियों को निर्धारित समय से पहले आईकार्ड के साथ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

मशालों से बनेगी प्रभु श्रीराम की आकृति कुलपति ने बताया कि 56 घाटों के अलावा प्रमुख सड़कों पर भी दीप जलाए जाएंगे। दीप सज्जा के लिए दो गुणा दो मीटर के खंडों में मार्किंग की गई है। घाटों पर दीप जलाने के लिए मोमबत्तियों को डंडों में बांधने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले दीपों के जरिये प्रभु श्रीराम की आकृति बनाई जाती थी, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है। फाइन आर्ट के विद्यार्थी मशालों से भगवान श्रीराम की आकृति बनाएंगे। इससे श्रद्धालुओं को नया दृश्य आकर्षण देखने को मिलेगा।

स्वयंसेवकों के लिए निर्देश - सुरक्षा के लिहाज से स्वयंसेवक सूती वस्त्र पहनकर आएं।

- अपना आईकार्ड किसी दूसरे व्यक्ति से साझा न करें और व्यक्तिगत पहचान पत्र भी साथ रखें।

- निर्धारित घाटों पर रहकर ही अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

दीपोत्सव के दौरान तीन अस्पतालों में आरक्षित रहेंगे 50 बेड दीपोत्सव में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा इंतजामों की तैयारी शुरू कर दी है। पांच से आठ नवंबर तक आयोजित होने वाले दीपोत्सव मेले के दौरान तीन प्रमुख अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित रहेंगे। इनमें मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में 20-20 तथा श्रीराम चिकित्सालय में 10 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 14 अस्थायी उपचार केंद्र बनाए जाएंगे और दस प्रमुख स्थानों पर 108 एंबुलेंस तैनात रहेंगी।

स्वास्थ्य विभाग की कार्ययोजना के मुताबिक, दीपोत्सव के दौरान 45 चिकित्साधिकारी, 45 फार्मासिस्ट, 45 वार्ड ब्वाय, छह पर्यवेक्षक और 15 अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी की तैनाती तीन पालियों में होगी। प्रत्येक पाली में स्वास्थ्यकर्मी आठ घंटे तक अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। चिकित्सा सेवाओं के संचालन और निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हनुमानगढ़ी, कारसेवकपुरम, कनक भवन मंदिर परिसर, श्रीरामजन्मभूमि के निकास द्वार और नागेश्वरनाथ मंदिर समेत दस प्रमुख स्थलों पर एंबुलेंस तैनात रहेंगी। किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने या आपात स्थिति में उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। भीड़ वाले स्थलों पर प्राथमिक उपचार की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। चिकित्सा और उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए उपमुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राममणि शुक्ला को मेला अधिकारी बनाया गया है।

इन 14 स्थानों पर बनेंगे अस्थायी उपचार केंद्र - कंट्रोल रूम

- पक्का घाट (आठ बेड का अस्थायी चिकित्सालय)

- लता मंगेशकर चौक

- साकेत पेट्रोल पंप

- हनुमानगुफा

- श्रीराम जन्मभूमि (निकास द्वार)

- श्रीराम जन्मभूमि (पीएफसी)

- दशरथ महल

- अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन

- कारसेवकपुरम

- नागेश्वरनाथ मंदिर

- हनुमानगढ़ी