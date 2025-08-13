3 encounters from night to morning bullets fired in balrampur bahraich and sultanpur रात से सुबह तक ताबड़तोड़ 3 एनकाउंटर, बलरामपुर-बहराइच और सुल्तानपुर में तड़तड़ाईं गोलियां, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News3 encounters from night to morning bullets fired in balrampur bahraich and sultanpur

रात से सुबह तक ताबड़तोड़ 3 एनकाउंटर, बलरामपुर-बहराइच और सुल्तानपुर में तड़तड़ाईं गोलियां

यूपी में अपराधियों की नकेल कसने और अपराधों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस लगातार ऐक्शन मोड में है। इसी के तहत मंगलवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक प्रदेश में जगह-जगह पुलिस ने अपराधियों से मोर्चा लिया। इस दौरान बलरामपुर, बहराइच और सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुए हैं। 

Ajay Singh संवाददाता, बलरामपुर/बहराइच/ सुल्तानपुरWed, 13 Aug 2025 09:21 AM
share Share
Follow Us on
रात से सुबह तक ताबड़तोड़ 3 एनकाउंटर, बलरामपुर-बहराइच और सुल्तानपुर में तड़तड़ाईं गोलियां

UP Police Encounter: यूपी पुलिस लगातार ऐक्शन मोड में है। मंगलवार की रात से सोमवार की सुबह तक प्रदेश में ताबड़तोड़ तीन एनकाउंटर हुए हैं। बलरामपुर में जहां पुलिस ने दिव्यांग से रेप के दो आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया वहीं बहराइच में आधी रात को एक अपराधी दाहिने पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। सुल्तानपुर में बुधवार तड़के मुठभेड़ हुई। इसमें एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने वाला एक आरोपी पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हो गया। जबकि उसका साथी फरार हो गया।

सोमवार की शाम बलरामपुर में बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास एक मूक-बधिर लड़की बेहोशी की हालत में मिली थी। एसपी आवास के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वह भागती हुई दिखी थी। बाद में उसके परिवारीजनों ने उसे अगवा कर रेप किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस तभी से आरोपियों की तलाश में जुटी थी। मंगलवार की देर रात एक एनकाउंटर के बाद दो आरोपियों अंकुर वर्मा और हर्षित पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें:कम यूनिट के बिल बना खूब चला खेल, फुंके मीटरों से खुल रही लाखों की बिजली चोरी

वहीं बहराइच के खैरीघाट थाने की पुलिस ने मंगलवार आधी रात में गश्त के दौरान इमामज से सोहबतिया जाने वाले मोड़ पर थानाध्यक्ष राशिद अली के नेतृत्व में दबिश दी। घेराबंदी देख बाइक सवार बदमाश ने गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश नूर मोहम्मद निवासी संकल्पा के दांये पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को शिवपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

एएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि खैरीघाट थानाध्यक्ष राशिद अली का मंगलवार आधी रात में जब वह गश्त पर थे। तब उन्हे सूचना मिली कि चोरी मामले में वांछित नूर मोहम्मद चोरी का सामान बेचने के लिए निकला है । थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ तलाश में थे। इमामगंज से सोहबतिया की तरफ़ जाने वाले मोड़ पर बाइक सवार आता हुआ दिखा। जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया। तभी उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर फरार होने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई जिसमें नूर मोहम्मद के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक अदद देसी तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस टीम ने उसकी मौके से हिरासत में लेकर प्राथमिक उपचार के लिए घायल सीएचसी शिवपुर भेजा गया था। उसे कड़ी सुरक्षा में मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। जहां उपचार चल रहा है।

ये भी पढ़ें:आपका सम्मान किया, कोई और होता तो...माता को योगी के जवाब के बाद विस में हंगामा

सुल्तानपुर में पुलिस और आरोपियों के बीच बुधवार तड़के मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश पर आरोप है कि उसने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी कर अश्लील हरकत का वीडियो बना लिया था। यह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह छात्रा को ब्लैकमेल करता था। परेशान होकर किशोरी ने इसकी शिकायत अपनी मां से की। घटना से अवगत होने के बाद मां बेटी को लेकर थाने पहुंचीं। पीड़िता की मां द्वारा तहरीर में लगाए गए आरोपों के अनुसार 11 जुलाई को स्कूल से लौटते समय आरोपियों ने उसकी पुत्री को जबरन पकड़कर बारात घर में ले जाकर छेड़खानी की और वीडियो बना लिया। विरोध करने पर मारपीट की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 11 अगस्त को वीडियो वायरल होने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। पुलिस मंगलवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई।

इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी खालिसपुर दुर्गा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भागने की फिराक में हैं। बुधवार की भोर में घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी विशाल सिंह निवासी अलहदादपुर के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी अनुराग मिश्रा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

UP Police Encounter UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |