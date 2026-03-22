Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पश्चिमी यूपी में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, बिंदल्स ग्रुप के ठिकानों से 3 करोड़ कैश और 20 करोड़ के गहने बरामद

Mar 22, 2026 07:33 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, मुजफ्फरनगर
share

आयकर विभाग की मेरठ इन्वेस्टिगेशन विंग ने पश्चिमी यूपी के बड़े कारोबारी बिंदल्स ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का भंडाफोड़ किया है। 18 मार्च से शुरू हुई इस बड़ी कार्रवाई में विभाग ने 3 करोड़ से अधिक कैश और 20 करोड़ के जेवर बरामद किए हैं।

पश्चिमी यूपी में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, बिंदल्स ग्रुप के ठिकानों से 3 करोड़ कैश और 20 करोड़ के गहने बरामद

Meerut News: आयकर विभाग की मेरठ इन्वेस्टिगेशन विंग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े कारोबारी बिंदल्स ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का भंडाफोड़ किया है। 18 मार्च से शुरू हुई इस बड़ी कार्रवाई में विभाग ने 3 करोड़ से अधिक की अघोषित नकदी और 20 करोड़ से अधिक मूल्य के स्वर्ण आभूषण बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त करोड़ों रुपये के फर्जी लेन-देन और अचल संपत्तियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए।

18 मार्च को मुजफ्फरनगर में बिंदल ग्रुप के आवास और पेपर मिल सहित अन्य ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने गोपनीय तरीके से परिवार के लोगों को घर पर पकड़ते हुए छापेमारी शुरू की थी, जो शनिवार को भी जारी रही। लगातार चार दिन तक चली जांच में टीम ने मुजफ्फरनगर की छह बड़ी पेपर मिल बिंदल्स डुप्लेक्स, अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स, टिहरी पल्प, शाकुंभरी पल्प और बिंदल इंडस्ट्रीज के साथ-साथ बिजनौर स्थित समूह की शुगर यूनिट पर भी अधिकारियों ने डेरा डाले रखा। दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी एक साथ दबिश दी।

ये भी पढ़ें:यूपी में क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा दे एक अरब की ठगी, 4 गिरफ्तार

शनिवार को सूचना विभाग के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसमें बताया कि जांच में समूह ने कागज निर्माण के क्षेत्र में 50 करोड़ से अधिक की फर्जी खरीद दिखाकर अपने मुनाफे को कम करने का प्रयास किया। गन्ने की खोई और अन्य कच्चे माल की खरीद में भी भारी वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं। छापेमारी के दौरान जांच टीम को 50 से अधिक अचल संपत्तियों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मिले हैं, जिनकी बाजार कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है।

ये भी पढ़ें:मंदिर के पास इफ्तार पार्टी के दौरान युवकों ने पानी में फेंके अवशेष, वीडियो वायरल

बिंदल शुगर एंड डिस्टिलरी में 84 घंटे चली जांच

बिंदल शुगर एन्ड डिस्टिलरी यूनिट में 84 घंटे तक रही आयकर विभाग की छापामार टीम। शनिवार की शाम छह बजे के बाद आयकर विभाग की टीम फेक्ट्री से बाहर निकली। गुरुवार से जांच टीम के साथ सहयोग में लगे मिल के अध्यक्ष, अध्याशी व डिस्टिलरी प्रमुख भी यूनिट के साथ बाहर निकले।

ये भी पढ़ें:88 साल के पति मारपीट करते हैं...डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंची 85 साल की वृद्धा

बुधवार सुबह छह बजे के बाद चांगीपुर स्थित बिंदल ग्रुप की शुगर मिल एवं डिस्टिलरी यूनिट में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी शुरू की थी जो शनिवार की शाम तक जारी रही। ग्रुप के सभी फैक्ट्री व दफ्तरों में एक साथ छापेमारी की गई थी। बुधवार सुबह छह से अधिक गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे अधिकारी मिल परिसर में दाखिल हुए थे। वहां पहुंचते ही प्रशासनिक भवन में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों के फोन भी जब्त कर लिए थे। टीम ने शुगर मिल, डिस्टलरी के अकॉउंट व अन्य संबंधित कागजात अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी। शनिवार शाम 84 घंटे तक टीम की शुगर मिल में छापेमारी अभियान जारी रहा। टीम ने अलग-अलग विभागों से जुड़े मिल के वरिष्ठ अधिकारियों को भी फैक्ट्री में बुलाकर उनसे जरूरी पूछताछ जारी रही। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात रहा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Meerut Meerut News Meerut Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |