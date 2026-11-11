यूपी की वोटर लिस्ट से 3.38 करोड़ नाम गायब, हिंदू नाम ज्यादा कटे; पंचायत-निकाय की सूची से खुलासा

यूपी की वोटर लिस्ट से 3.38 करोड़ नाम गायब हैं। इसका खुलासा पंचायत और निकाय चुनाव की लिस्ट से हुआ है। अब तीनों लिस्ट का मिलान होगा। हिंदू मतदाताओं के नाम ज्यादा कम हुए हैं। चुनाव आयोग ने तीनों लिस्ट के मिलान के आदेश दिए हैं। प्रदेश भर में यह जांच होगी।

लखनऊ, आशीष त्रिवेदी। यूपी की पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की मतदाता सूची के मुकाबले विधानसभा की मतदाता सूची में 3.38 करोड़ वोटर कम हैं। अब तीनों सूचियों का मिलान होगा। रायबरेली के मकदूमपुर में हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में 114 पात्र वोटरों के नाम जोड़ने के बाद अब प्रदेश भर में जांच होगी। मुस्लिमों के 1.65 प्रतिशत नाम बढ़ने की बात कही जा रही है, हालांकि यह आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। वहीं हिंदुओं के नाम ज्यादा कम हुए हैं। चुनाव आयोग ने अब तीन सूचियों के मिलान के आदेश दिए हैं।

यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में कुल 12.58 करोड़ वोटर हैं। विधानसभा की मतदाता सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 10.20 करोड़ मतदाता ही हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के मुकाबले विधानसभा की मतदाता सूची में 2.38 करोड़ वोटर कम हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों की निकाय चुनाव की मतदाता सूची में शामिल कुल 4.32 करोड़ मतदाताओं के मुकाबले विधानसभा की सूची में 3.31 करोड़ मतदाता हैं यानी एक करोड़ से ज्यादा मतदाता कम हैं। ऐसे में पंचायत व निकाय चुनाव की मतदाता सूची में कुल 16.90 करोड़ वोटर हैं और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में सिर्फ 13.52 करोड़ ही वोटर दर्ज हैं। अब इस मामले की जांच की जाएगी।

मामले ने तूल तब पकड़ा जब हाईकोर्ट ने रायबरेली के मकदूमपुर गांव में हुए विवाद की जांच के आदेश दिए। रायबरेली के मकदूमपुर गांव में पंचायत की मतदाता सूची में कुल 1987 मतदाताओं के नाम थे और उसमें से 1549 वोटरों के नाम ही विधानसभा मतदाता सूची में थे। ऐसे में मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट के निर्देश पर 448 गायब मतदाताओं की जांच की गई। चुनाव आयोग ने जांच में पाया कि 44 मतदाता बगल की पोलिंग पर स्थानांतरित हुए थे व 290 अपात्र, स्थानांतरित व डुप्लीकेट मतदाता थे।

मुस्लिमों के मुकाबले हिंदू वोटरों के ज्यादा कटे नाम उदाहरण के तौर पर राजधानी लखनऊ को ही लिया जाए तो यहां लखनऊ पश्चिम जो कि मुस्लिम बहुल सीट है यहां पर 55 हजार 997 नए मतदाता जुड़े हैं और उत्तर विधानसभा सीट जो हिंदू बहुल है यहां 1.44 लाख वोटर कम हुए हैं। लखनऊ में 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत, मेरठ में 18.7 प्रतिशत मतदाता घटे हैं। वहीं मुस्लिम बहुल रामपुर में 10 प्रतिशत, सहारनपुर में 10.48 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर में 10.38 प्रतिशत वोट कटे हैं।

भरवाए जा रहे फॉर्म-6 इस गड़बड़ी के बाद अब फॉर्म-6 भरवाकर इन्हें मतदाता बनाया जा रहा है। अब चुनाव आयोग पंचायत व निकाय की मतदाता सूची से विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का मिलान करवाएगा। जांच में 114 मतदाता ऐसे पाए गए जो गांव में रह रहे थे और उनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में तो थे लेकिन विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नहीं थे। बीते दिनों अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम मतदाता के नाम में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने और हिंदू मतदाताओं के 1.27 करोड़ नाम कटने की भी बात कही थी। 55 लाख लाभार्थियों के नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं हैं।