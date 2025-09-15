3 बच्चों की मां पर डोरे डाल मंदिर में रचाई शादी, फिर प्रेमी ने किया ऐसा कांड, भागी-भागी थाने पहुंची महिला
यूपी की राजधानी लखनऊ में 3 बच्चों की मां पर डोरे डालकर शख्स ने फंसा लिया । फिर प्रेमी ने महिला के साथ कांड कर दिया। जानकारी होने पर महिला भागी-भागी थाने पहुंची। महिला ने शख्स पर केस किया है।
राजधानी लखनऊ में एक शख्स ने तलाक शुदा तीन बच्चों की मां पर डोरे डालकर प्यार में फंसा लिया। महिला का रेप किया। महिला के गर्भवती होने पर मंदिर ले जाकर मांग भर दी और शादी रचा ली। पर वह कोर्ट मैरिज के नाम पर आनाकानी करने लगा। उसने मकान बनवाने के नाम पर महिला से 10 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। परेशान पीड़िता थाने पहुंची। महिला की तहरीर पर चिनहट पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
मूलरूप से बिहार निवासी पीड़िता के मुताबिक पति से तलाक के बाद वह अपने तीन बच्चों के साथ चिनहट तें आकर रहने लगीं थी। नौकरी कर वह बच्चों का पालन पोषण कर रहीं थी। कुछ समय पहले उनकी मुलाकात सीतापुर सकरन निवासी दिनेश कुमार से हुई। आरोपी सकरन ने उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर पीड़िता ने दिनेश ने मंदिर में मांग भर दी, लेकिन कोर्ट मैरिज पर टालमटोल करने लगा।
पीड़िता का आरोप है कि दिनेश ने उनसे मकान बनवाने के नाम पर 10 लाख रुपये भी ऐंठ लिए। इस बीच बाराबंकी ले जाकर गर्भपात करा दिया। उसके बाद आरोपी दिनेश उन्हें छोड़कर भाग गया। दिनेश को खोजते हुए वह सीतापुर पहुंची तो पता चला कि उसके घर वाले दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। इसपर उन्होंने सीतापुर के सकरन थाने में शिकायत की। पंचायत के बाद तय हुआ कि दिनेश व उसका परिवार पीड़िता को पत्नी बनाकर घर में रखेगा। एक सप्ताह बाद आरोपी व उसके घरवालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। इंस्पेक्टर चिनहट के मुताबिक तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।