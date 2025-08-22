बरेली में छिपीं 3 बांग्लादेशी बहनें गिरफ्तार, एक ने कई बार विदेश यात्रा भी कीं

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में नागरिकता छिपाकर शादी कर रह रही तीन बांग्लादेशी बहनें गिरफ्तार कर ली गई हैं। सिर्फ नागरिकता ही नहीं छिपाई आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवा लिए, बल्कि एक बहन ने कई बार विदेश यात्रा भी की।

यूपी की पुलिस ने तीन बांग्लादेशी बहनों को गिरफ्तार किया है। तीनों लंबे समय से बरेली के प्रेमनगर और हाफिजगंज थाना क्षेत्र में शादी करके निवास कर रही थीं। उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकता छिपाकर न सिर्फ आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवा लिए, बल्कि एक बहन ने कई बार विदेश यात्रा भी की।

इस मामले का भंडाफोड़ प्रेमनगर पुलिस ने किया है। पुलिस को सूचना मिली कि मौलानगर में रहने वाले मोहम्मद यासीन उर्फ कल्लू की पत्नी मुन्नारा बी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मुन्नारा बी मूलरूप से बांग्लादेश में जिला जेस्सोर, थाना बैनापुलपोर्ट के गांव शीकरी की रहने वाली है। माता-पिता का गलत नाम दर्ज कराकर उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए और वर्ष 2011 में भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया। इसके साल भर बाद ही उसने अलग जन्मतिथि से दूसरा पासपोर्ट अपनी बहन सायरा बानो के नाम से बनवा लिया। इसमें फोटो व अन्य पहचान मुन्नारा बी की थी लेकिन नाम-पता उसने अपनी बहन सायरा बानो का दर्ज कराया।

बहन के नाम से बने पासपोर्ट पर विदेश यात्रा सायरा बी के नाम पर बनवाए दूसरे पासपोर्ट पर मुन्नारा बी ने वर्ष 2012 से 2024 के बीच बांग्लादेश, दुबई समेत कई देशों में विदेश यात्राएं कीं। इस पासपोर्ट की वैधता समाप्त हुई तो उसने कुवैत के भारतीय दूतावास से नया पासपोर्ट बनवा लिया।

फर्जीवाड़े में शामिल रहीं मुन्नारा की दोनों बहनें पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि इस फर्जीवाड़ा में उसे दो सगी बहनें हाफिजगंज के मोहल्ला बाजार की रहने वाली सायरा बानो पत्नी ताजुद्दीन और तसलीमा पत्नी शमशाद भी शामिल हैं। मुन्नारा की तरह उन दोनों ने भी बांग्लादेशी नागरिकता छिपाकर भारत की नागरिकता संबंधी फर्जी दस्तावेज बनवा लिए हैं।