यूपी में इन 3 जिलों के एआरटीओ सस्पेंड, रिपोर्ट दर्ज होने के 48 दिन बाद योगी की सख्ती पर ऐक्शन

संक्षेप: यूपी में योगी की सख्ती के बाद अब 3 लखनऊ,रायबरेली, फतेहपुर के एआरटीओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई एसटीएफ की रिपोर्ट दर्ज होने के 48 दिन बाद की है।

सीएम योगी की सख्ती के बाद अब लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के एआरटीओ प्रवर्तन को निलम्बित कर दिया गया है। यूपी परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई एसटीएफ की रिपोर्ट दर्ज होने के 48 दिन बाद की है। एसटीएफ ने आरटीओ दफ्तर के कर्मचारियों और अफसरों की साठगांठ से ट्रकों से वसूली करने की जांच की थी।

जांच में कई साक्ष्य मिलने के बाद इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें पहले भी यात्री कर अधिकारी समेत कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इन तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारी झांसी के उपपरिवहन आयुक्त केडी सिंह को बनाया गया है।

परिवहन विभाग के विशेष सचिव केपी सिंह ने लखनऊ के एआरटी प्रवर्तन राजीव कुमार बंसल, रायबरेली के एआरटीओ प्रवर्तन अम्बुज और फतेहपुर की पुष्पाजंलि मित्रा को निलम्बित करने का आदेश जारी किया है। परिवहन आयुक्त ने इनके निलम्बन की सिफारिश की थी। इन सभी के खिलाफ एसटीएफ ने जांच कर मौरंग, गिट्टी लदे वाहनों को पास कराने के नाम पर रिश्वत लेने वाले लोगों से मिलीभगत के आरोप को सही बताया था।

इसके बाद ही लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में आरटीओ के अफसरों व कर्मचारियों पर एफआईआर कराई गई थी। लखनऊ के मड़ियांव और रायबरेली के लालगंज थाने में 12 नवम्बर को दर्ज एफआईआर में एआरटीओ प्रवर्तन फतेहपुर एआरटीओ पुष्पांजलि मित्रा गौतम, पीटीओ अखिलेश चतुर्वेदी, एआरटीओ रायबरेली अंबुज, पीटीओ रेहाना, एआरटीओ लखनऊ राजीव बंसल और दलाल विनोद समेत कई अन्य नामजद कराए गए थे।