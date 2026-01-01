Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News3 ARTO Lucknow, Raebareli and Fatehpur suspended in UP; action taken 48 days after report was filed
यूपी में इन 3 जिलों के एआरटीओ सस्पेंड, रिपोर्ट दर्ज होने के 48 दिन बाद योगी की सख्ती पर ऐक्शन

यूपी में इन 3 जिलों के एआरटीओ सस्पेंड, रिपोर्ट दर्ज होने के 48 दिन बाद योगी की सख्ती पर ऐक्शन

संक्षेप:

यूपी में योगी की सख्ती के बाद अब 3 लखनऊ,रायबरेली, फतेहपुर के एआरटीओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई एसटीएफ की रिपोर्ट दर्ज होने के 48 दिन बाद की है। 

Jan 01, 2026 08:27 pm ISTDeep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीएम योगी की सख्ती के बाद अब लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के एआरटीओ प्रवर्तन को निलम्बित कर दिया गया है। यूपी परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई एसटीएफ की रिपोर्ट दर्ज होने के 48 दिन बाद की है। एसटीएफ ने आरटीओ दफ्तर के कर्मचारियों और अफसरों की साठगांठ से ट्रकों से वसूली करने की जांच की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जांच में कई साक्ष्य मिलने के बाद इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें पहले भी यात्री कर अधिकारी समेत कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इन तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारी झांसी के उपपरिवहन आयुक्त केडी सिंह को बनाया गया है।

परिवहन विभाग के विशेष सचिव केपी सिंह ने लखनऊ के एआरटी प्रवर्तन राजीव कुमार बंसल, रायबरेली के एआरटीओ प्रवर्तन अम्बुज और फतेहपुर की पुष्पाजंलि मित्रा को निलम्बित करने का आदेश जारी किया है। परिवहन आयुक्त ने इनके निलम्बन की सिफारिश की थी। इन सभी के खिलाफ एसटीएफ ने जांच कर मौरंग, गिट्टी लदे वाहनों को पास कराने के नाम पर रिश्वत लेने वाले लोगों से मिलीभगत के आरोप को सही बताया था।

इसके बाद ही लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में आरटीओ के अफसरों व कर्मचारियों पर एफआईआर कराई गई थी। लखनऊ के मड़ियांव और रायबरेली के लालगंज थाने में 12 नवम्बर को दर्ज एफआईआर में एआरटीओ प्रवर्तन फतेहपुर एआरटीओ पुष्पांजलि मित्रा गौतम, पीटीओ अखिलेश चतुर्वेदी, एआरटीओ रायबरेली अंबुज, पीटीओ रेहाना, एआरटीओ लखनऊ राजीव बंसल और दलाल विनोद समेत कई अन्य नामजद कराए गए थे।

ये भी पढ़ें:भूमाफियों पर ऐक्शन, मेजर की बीमार बेटी को मिला घर, अंजना बोली-थैंक्यू योगी अंकल
ये भी पढ़ें:यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, ओटीएस छूट की डेट बढ़ी

29 नवंबर को पीटीओ और सिपाही निलम्बित हुए

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने इस मामले में लखनऊ के पीटीओ मनोज कुमार, रायबरेली की पीटीओ रेहाना बानो व फतेहपुर के अखिलेश चतुर्वेदी को 29 नवम्बर को निलम्बित कर दिया गया था, इन सभी को परिवहन आयुक्त कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया था। इसके अलावा लखनऊ के प्रवर्तन पर्यवेक्षक अनुज, उन्नाव के प्रवर्तन पर्यवेक्षक इंद्रजीत सिंह, उन्नाव के प्रवर्तन सिपाही रंजीत कुमार और प्रदीप सिंह, रायबरेली के प्रवर्तन चालक नौशाद को भी निलम्बित किया जा चुका है। इन सभी की विभागीय जांच उप परिवहन आयुक्त (नगर परिवहन) विजय सिंह कर रहे हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |