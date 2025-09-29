28,000 ineligible people are taking Kisan Samman Nidhi money in Prayagraj UP; recovery will be made यूपी के इस जिले में 28 हजार अपात्र ले रहे किसान सम्मान निधि के रुपए, होगी रिकवरी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP News28,000 ineligible people are taking Kisan Samman Nidhi money in Prayagraj UP; recovery will be made

यूपी के इस जिले में 28 हजार अपात्र ले रहे किसान सम्मान निधि के रुपए, होगी रिकवरी

यूपी के प्रयागराज में कृषि विभाग की ओर से कराई गई जांच में 28 हजार दंपति ऐसे मिले हैं, जो पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। विभाग ने अपात्र लाभार्थियों की रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है। अब रिकवरी होगी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 12:30 PM
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यूपी के प्रयागराज जिले में बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर हुई है। कृषि विभाग की ओर से कराए गए सर्वे में 28 हजार ऐसे दंपति चिन्हित हुए हैं, जो योजना का लाभ अपात्र होने के बावजूद उठा रहे थे। विभाग ने इनकी सूची तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है। अब अपात्र लाभार्थियों से वसूली की कार्रवाई शुरू होगी।

जानकारी के अनुसार जिले में गंगापार और यमुनापार के लगभग 6.23 लाख किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। नियम के मुताबिक यदि पति-पत्नी दोनों के नाम पर कृषि भूमि है और दोनों खेती करते हैं, तो योजना का लाभ केवल किसी एक को ही मिल सकता है। लेकिन सर्वे में सामने आया कि बड़ी संख्या में दंपति दोनों ही नामों से किश्तें प्राप्त कर रहे थे।

अनियमितता तब उजागर हुई जब पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें आधार से लिंक कर सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गईं। विभाग ने जब लाभार्थियों की केवाईसी कराई और आधार को राशन कार्ड से मिलान किया, तो पाया कि पति-पत्नी दोनों ही राशन कार्ड में दर्ज हैं और दोनों योजना का लाभ ले रहे हैं।

कृषि उपनिदेशक पवन कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अपात्र किसानों की मार्किंग पूरी कर रिपोर्ट भेज दी गई है। जो भी किसान नियमों का उल्लंघन करते हुए योजना का लाभ उठा चुके हैं, उनसे वसूली कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य वास्तविक और पात्र किसानों को आर्थिक सहायता देना है। इसलिए भविष्य में केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा जो नियमों के अनुसार पात्र होंगे।

