यूपी के इस जिले में 28 हजार अपात्र ले रहे किसान सम्मान निधि के रुपए, होगी रिकवरी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यूपी के प्रयागराज जिले में बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर हुई है। कृषि विभाग की ओर से कराए गए सर्वे में 28 हजार ऐसे दंपति चिन्हित हुए हैं, जो योजना का लाभ अपात्र होने के बावजूद उठा रहे थे। विभाग ने इनकी सूची तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है। अब अपात्र लाभार्थियों से वसूली की कार्रवाई शुरू होगी।

जानकारी के अनुसार जिले में गंगापार और यमुनापार के लगभग 6.23 लाख किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। नियम के मुताबिक यदि पति-पत्नी दोनों के नाम पर कृषि भूमि है और दोनों खेती करते हैं, तो योजना का लाभ केवल किसी एक को ही मिल सकता है। लेकिन सर्वे में सामने आया कि बड़ी संख्या में दंपति दोनों ही नामों से किश्तें प्राप्त कर रहे थे।

अनियमितता तब उजागर हुई जब पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें आधार से लिंक कर सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गईं। विभाग ने जब लाभार्थियों की केवाईसी कराई और आधार को राशन कार्ड से मिलान किया, तो पाया कि पति-पत्नी दोनों ही राशन कार्ड में दर्ज हैं और दोनों योजना का लाभ ले रहे हैं।