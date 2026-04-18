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जिले के सभी बोर्डों के स्कूलों की जांच करेंगे 28 अधिकारी, डीएम के सख्त निर्देश

Apr 18, 2026 03:43 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए 28 अधिकारी जांच के लिए नामित किए गए हैं। यह नामित अधिकारी सभी बोर्डों के स्कूलों की जांच करेंगे।

जिले के सभी बोर्डों के स्कूलों की जांच करेंगे 28 अधिकारी, डीएम के सख्त निर्देश

UP News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के सभी बोर्डों के स्कूल की जांच की जाएंगी। स्वावित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के प्रभावी अनुपालन एवं विद्यालयों की सुरक्षा मानक की जांच के लिए जिले में वित्तविहीन मान्यता प्राप्त एवं सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से संचालित स्कूलों का सधन जांच करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। इसके लिए 28 अधिकारी जांच के लिए नामित किए गए हैं। यह सभी अधिकारी वित्तविहीन मान्यता प्राप्त 129 विद्यालय एवं सीबीएसईऔर आईसीएसई के 9 विद्यालय के सुरक्षा मानक एवं शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के प्रभावी अनुपालन के संबंध में जांच करेंगे। संबंधित अधिकारियों को स्थलीय जांच साथ दिवस के भीतर करके जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय देना होगा।

मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वावित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के प्रभावी अनुपालन एवं विद्यालयों की सुरक्षा मानकों की जांच के लिए कमेटी गठित की है। इस कमेटी में 28 अधिकारियों को 129 वित्तविहीन विद्यालय एवं 9 सीबीएसई और आईसीएसई से संचालित विद्यालयों की जांच करना है। इसमें कुल 138 विद्यालय के 28 जांच अधिकारी बनाए गए हैं। सभी अधिकारियों को जांच करने वाले स्कूलों की सूची सीडीओ ने उपलब्ध करा दी है।

अधिकारी जांच करने के बाद रिपोर्ट डीआईओएस को सौंपेंगे

यह सभी अधिकारी स्कूल-स्कूल जाकर जांच करेंगे। जांच अधिकारी संबंधित विद्यालयों में बच्चों के फीस, कापी, किताब यूनिफॉर्म, बच्चों के पठन-पाठन कक्षा मैं संसाधनों की उपलब्धता, वाहनों की मानक सुरक्षा सहित विद्यालय में छात्र छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था आदि की हकीकत जानेंगे। इनमें मुख्य रूप से तीनों तहसीलों के एसडीएम, तीनों तहसीलदार, 9 खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, डीसीओ, डीएसओ, डीआईओएस, उपयुक्तश्रम, उपायुक्त तथा रोजगार अधिकारी, लोक निर्माण विभाग अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता शामिल है।

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डीआईओएस डीएम देंगे रिपोर्ट

इन सभी को 138 विद्यालयों की जांच साथ दिवस के अंदर करके रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक को देना है। जिला विद्यालय निरीक्षक सभी अधिकारियों से प्राप्त जांच रिपोर्ट को जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष रखेंगे। वहीं डीएम के जांच के निर्देश की खबर फैलते ही स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। स्कूल संचालक सुविधाओं को बेहतर करने में लग गए है। स्कूल संचालक की कोशिश है कि जांच में किसी तरह की कोई खामी सामने नहीं आए।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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