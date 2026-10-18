ममता को मथुरा, बबीता को मेरठ की कमान; यूपी बीजेपी के महिला मोर्चा की 28 जिलाध्यक्ष घोषित
भाजपा ने यूपी महिला मोर्चा के बाकी 28 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से जारी सूची में पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की महिला पदाधिकारियों को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा के बचे हुए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी की अनुमति से जारी सूची में प्रदेश के तमाम क्षेत्रों के कुल 28 जिला अध्यक्षों के नाम शामिल हैं। जारी सूची के मुताबिक पश्चिम क्षेत्र, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र में महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी महिला पदाधिकारियों को सौंपी गई है।
सूची में सहारनपुर महानगर, मेरठ जिला एवं महानगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद महानगर, हापुड़, संभल, मथुरा महानगर, एटा, अलीगढ़ महानगर, बरेली, कानपुर दक्षिण, झांसी, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, जालौन, सीतापुर, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या महानगर, भदोही, अमेठी, मिर्जापुर, सुल्तानपुर और लालगंज सहित विभिन्न संगठनात्मक जिलों के नाम शामिल हैं।
पार्टी की ओर से जारी सूची में महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षों के नामों की औपचारिक घोषणा की गई है। इस संगठनात्मक नियुक्ति के जरिए प्रदेश में महिला मोर्चा की जिला इकाइयों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिला- नाम
सहारनपुर महानगर- सारिका गुप्ता
मेरठ जिला- अजिता गुर्जर
बुलंदशहर- कु. कल्पना वर्मा
मेरठ महानगर- बबिता चौहान
गाजियाबाद महानगर- सिद्धि प्रधान अग्रवाल
हापुड़- पूजा शर्मा
संभल- मोनिका शर्मा
मथुरा महानगर- ममता भारद्वाज
एटा- मंजू वर्मा
अलीगढ़ महानगर- डॉ. आरती मित्तल
बरेली जिला- डॉ. मीनाक्षी गंगवार
कानपुर दक्षिण- आशा पाण्डेय
झांसी महानगर-नीरजा गुप्ता
झांसी जिला- प्रवेश शर्मा
फर्रुखाबाद- प्रीति तिवारी
हमीरपुर- ममता गुप्ता
जालौन- शशि सौमेंद्र सिंह
सीतापुर- कुसुम सिंह
अम्बेडकरनगर- दीपिका साहू
बलरामपुर- साधना पाण्डेय
बहराइच- रंजिता श्रीवास्तव
श्रावस्ती- माधुरी सिंह त्रिपाठी
अयोध्या महानगर- अशोका द्विवेदी
भदोही- सुषमा मालवीय
अमेठी- गीता सिंह
मिर्जापुर- जाह्नवी कसेरा
सुल्तानपुर- विजयलक्ष्मी शुक्ला
लालगंज- सुनीता भारती