यूपी में 25 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज 28 केस वापस होंगे; इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 जनप्रतिनिधियों पर कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन समेत छोटे अपराधों के 28 मामले वापस लेने की राज्य सरकार को अनुमति दी। सरकार 72 अर्जियां लाई थी। शेष गंभीर मामलों पर सुनवाई 26 फरवरी को होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 25 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन समेत अन्य छोटे अपराधों से जुड़े 28 मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में राज्य सरकार लोक अभियोजक के माध्यम से संबंधित निचली अदालतों में केस वापस लेने की अर्जी दाखिल करे। इसके बाद संबंधित अदालतें इन अर्जियों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेंगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने एमपी/एमएलए मामलों में केस वापसी से जुड़ी स्वतः संज्ञान लेकर कायम आपराधिक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं हैं, उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया कानून के अनुसार अपनाई जा सकती है। राज्य सरकार की ओर से कुल 72 अर्जियां दाखिल की गई हैं, जिनमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी गई थी। इनमें से 28 मामले ऐसे हैं, जिन्हें कोर्ट ने छोटे अपराध की श्रेणी में मानते हुए वापस लेने की मंजूरी दे दी।

वहीं, शेष गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों को लेकर कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। इन अर्जियों पर विस्तृत सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 26 फरवरी की तारीख तय की है। इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार को निर्देशानुसार निचली अदालतों में अर्जी दाखिल कर केस वापसी की आगे की कार्रवाई करनी होगी।