Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News27 power substations to be built in Lucknow city, providing major relief to 1.5 million people
यूपी के इस शहर में बनेंगे 27 बिजली उपकेंद्र, 15 लाख की आबादी को मिलेगी बड़ी राहत

यूपी के इस शहर में बनेंगे 27 बिजली उपकेंद्र, 15 लाख की आबादी को मिलेगी बड़ी राहत

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में 27 बिजली उपकेंद्र बनेंगे। लगभग 250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर की बिजली आपूर्ति में सुधार करना और आने वाले समय में होने वाले लोड को संभालना है।

Jan 12, 2026 04:51 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजधानी लखनऊ की बिजली व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से राजधानी में 27 नए उपकेंद्र बनाए जाएंगे। लगभग 250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर की बिजली आपूर्ति में सुधार करना और आने वाले समय में होने वाले लोड को संभालना है। इससे लगभग 15 लाख आबादी को बिजली कटौती व लो-वोल्टेज की समस्या से लाभ मिलेगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ सेंट्रल में पांच, गोमतीनगर तीन, जानकीपुरम छह और अमौसी जोन में 13 उपकेंद्र प्रस्तावित है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी रिया केजरीवाल ने बताया कि आधुनिकीकरण की इस योजना से शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था में भी व्यापक सुधार होगा। वर्तमान में इसका औपचारिक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा, ताकि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। आबादी बढ़ने के साथ बिजली की खपत भी बढ़ेगी। घरेलू और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से नए उपकेंद्र का निर्माण प्रस्तावित है।

अमौसी जोन

सबसे अधिक 13 नए बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे। मोहनलालगंज, नादरगंज, दुबग्गा और काकोरी जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में बढ़ती हाउसिंग सोसायटियों और व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

जानकीपुरम जोन

06 नए बिजली उपकेंद्र प्रस्तावित हैं। मुख्य अभियंता वीपी सिंह के अनुसार, यदि अगले दो वर्षों में न्यू कैम्पस, दाउदनगर और फैजुल्लागंज जैसे क्षेत्रों में ये उपकेंद्र नहीं बने, तो उपभोक्ताओं को गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है।

लखनऊ मध्य जोन

न्यू ऐशबाग, न्यू तालकटोरा, मल्लपुर और ठाकुरगंज सहित कुल 5 नए बिजली उपकेंद्र बनाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है।

गोमतीनगर जोन

32 करोड़ रुपये की लागत से 03 बिजली उपकेंद्र बनेंगे, जो मुर्दहिया (इंदिरा नगर), पपनामऊ और भैसोरा में स्थित होंगे। यहां पर बिजली का व्यावसायिक प्रयोग की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:विधानसभा के लिए सपा कैसे तय करेगी प्रत्याशी का टिकट? अखिलेश ने सेट किया फार्मूला
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Electricity-news
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |