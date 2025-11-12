गोरखपुर-गोंडा ट्रेन रूट पर सेफ्टी फेंसिंग के साथ 26 जगह अंडरपास, लोगों को बड़ी राहत

संक्षेप: गोरखपुर-गोंडा ट्रेन रूट पर सेफ्टी फेंसिंग के साथ 26 जगह पैदल अंडरपास बनाए जाएंगे। आसपास रहने वाली आबादी को एनईआर ने बड़ी राहत दी है। आबादी के लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आना-जाना कर सकें।

गोरखपुर-गोंडा रूट पर ट्रैक के दोनों तरफ बाड़ (सेफ्टी फेंसिंग) कराने के साथ ही आसपास रहने वाली आबादी को एनईआर ने बड़ी राहत दी है। आबादी के लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आना-जाना कर सकें इसके लिए गोरखपुर से गोण्डा के बीच 26 जगहों पर पैदल अंडरपास बनाए जाएंगे। ट्रायल के लिए एक जगह इसका काम भी शुरू हो गया है। जल्द ही अन्य जगहों पर भी काम शुरू करा दिया जाएगा। इन सभी जगहों पर अंडरपास बनाए जाने के लिए 114 करोड़ का खर्च आएगा।

इस अंडरपास से सिर्फ लोग पैदल ही आना जाना कर सकेंगे, वाहनों को प्रवेश नहीं होगा। गोरखपुर से गोण्डा के बीच जगतबेला, सहजनवा, खलीलाबाद, मुण्डेरवा, चुरेब समेत 26 जगहों पर अंडरपास का काम होगा। दरअसल, पटरियों के दोनों तरफ बाड़ किए जाने से आसपास के गांवों में रहने वाले लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आना-जाना नहीं कर सकेंगे। इसी को देखते हुए घनी आबादी वाली जगहों पर पैदल अंडरपास बनाए जा रहे हैं।

तेजी से चल रहा है बैरिकेडिंग का काम रेल लाइनों के किनारे स्टील की सेफ्टी फेंसिंग (बाड़) लगाने का कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर-बाराबंकी खंड पर रेलवे लाइनों के दोनों तरफ 213.98 करोड़ रुपए की सेफ्टी फेंसिंग डब्ल्यू-बीम मेटल टाइप फेंसिंग का निर्माण किया जाना है। इस रूट के काफी हिस्से में काम पूरा हो चुका है। बची हुई जगहों पर काम तेजी से हो रहा है।