यूपी के 11 जिलों में होने वाला है ये काम, एक्सप्रेसवे के किनारे 25000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि होगी चिह्नित

यूपीडा ने औद्योगिक गलियारा (आईएमएलसी) विकसित करने के लिए 11 जिलों में 25000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि चिन्हिकरण के प्रस्ताव एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यूपीडा के एसीईओ शशांक चौधरी ने शुक्रवार को आईएमएलसी को विकसित करने के लिए 27 स्थलों पर भूमि क्रय, अर्जन के तहत पुराने नोड्स की प्रगति तथा नए चिन्हित जिलों से मांगे गए प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे स्थानों का चिन्हिकरण कर जिलेवार अधिक से अधिक भूमि का क्रय, पुर्नग्रहण किये जाने का निर्देश दिया।

औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 5000 हेक्टेयर से अधिक भूमि चिन्हित की गई थी, जिसमें अब तक 85 प्रतिशत से अधिक भूमि का क्रय किया जा चुका है। एसीईओ ने सभी जिलों के प्रभारी नोडल एडीएम को नए लक्ष्य के अनुरूप जिलों में जाकर भूमि का चिन्हीकरण कर इसी सप्ताह यूपीडा को प्रारंभिक प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि भूमि का यूपीडा की टीम से जल्द परीक्षण कराया जा सके। आईएमएलसी के विस्तार के लिए 25000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि चिन्हित कर क्रय, अर्जित किए जाने के लिए नवीन प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। अतिरिक्त भूमि के लिए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़े नए जिलों में मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, मिरजापुर, सोनभद्र, चंदौली, मुजफ्फरनगर व लखनऊ को शामिल किया गया है। इसके अलावा निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिलों में शामली, बिजनौर, बरेली, सीतापुर, रामपुर, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, हाथरस व अन्य जिले शामिल हैं।

अछल्दा बाईपास ओवरब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, 1800 मीटर लंबा होगा पुल वहीं दूसरी ओर औरैया के अछल्दा कस्बे में प्रस्तावित बाईपास ओवरब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद सेतु निगम और राजस्व विभाग की टीम ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर जमीन की नापतौल और चिन्हांकन का काम प्रारंभ कर दिया। सेतु निगम के जूनियर इंजीनियर संकेत कुमार और क्षेत्रीय लेखपाल सतेन्द्र यादव ने बताया कि करीब 1800 मीटर लंबे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है। ओवरब्रिज की कुल चौड़ाई 17 मीटर होगी, जिसमें लगभग 51 फुट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। टीम ने निर्धारित सीमा पर खूंटे गाड़कर नापतौल शुरू कर दी है।