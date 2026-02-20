Hindustan Hindi News
यूपी के 11 जिलों में होने वाला है ये काम, एक्सप्रेसवे के किनारे 25000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि होगी चिह्नित

Feb 20, 2026 07:23 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपीडा ने औद्योगिक गलियारा (आईएमएलसी) विकसित करने के लिए 11 जिलों में 25000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि चिन्हिकरण के प्रस्ताव एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

यूपीडा ने औद्योगिक गलियारा (आईएमएलसी) विकसित करने के लिए 11 जिलों में 25000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि चिन्हिकरण के प्रस्ताव एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यूपीडा के एसीईओ शशांक चौधरी ने शुक्रवार को आईएमएलसी को विकसित करने के लिए 27 स्थलों पर भूमि क्रय, अर्जन के तहत पुराने नोड्स की प्रगति तथा नए चिन्हित जिलों से मांगे गए प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे स्थानों का चिन्हिकरण कर जिलेवार अधिक से अधिक भूमि का क्रय, पुर्नग्रहण किये जाने का निर्देश दिया।

औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 5000 हेक्टेयर से अधिक भूमि चिन्हित की गई थी, जिसमें अब तक 85 प्रतिशत से अधिक भूमि का क्रय किया जा चुका है। एसीईओ ने सभी जिलों के प्रभारी नोडल एडीएम को नए लक्ष्य के अनुरूप जिलों में जाकर भूमि का चिन्हीकरण कर इसी सप्ताह यूपीडा को प्रारंभिक प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि भूमि का यूपीडा की टीम से जल्द परीक्षण कराया जा सके। आईएमएलसी के विस्तार के लिए 25000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि चिन्हित कर क्रय, अर्जित किए जाने के लिए नवीन प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। अतिरिक्त भूमि के लिए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़े नए जिलों में मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, मिरजापुर, सोनभद्र, चंदौली, मुजफ्फरनगर व लखनऊ को शामिल किया गया है। इसके अलावा निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिलों में शामली, बिजनौर, बरेली, सीतापुर, रामपुर, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, हाथरस व अन्य जिले शामिल हैं।

वहीं दूसरी ओर औरैया के अछल्दा कस्बे में प्रस्तावित बाईपास ओवरब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद सेतु निगम और राजस्व विभाग की टीम ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर जमीन की नापतौल और चिन्हांकन का काम प्रारंभ कर दिया। सेतु निगम के जूनियर इंजीनियर संकेत कुमार और क्षेत्रीय लेखपाल सतेन्द्र यादव ने बताया कि करीब 1800 मीटर लंबे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है। ओवरब्रिज की कुल चौड़ाई 17 मीटर होगी, जिसमें लगभग 51 फुट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। टीम ने निर्धारित सीमा पर खूंटे गाड़कर नापतौल शुरू कर दी है।

किसानों को मिलेगा मुआवजा

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिपोर्ट सेतु निगम के उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ज्ञात हो कि कस्बे की रेलवे क्रॉसिंग 13-बी पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। स्थानीय लोग लंबे समय से बाईपास ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे। शासन ने यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए करीब साढ़े 73 करोड़ रुपये की लागत से ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी दी है। इससे पहले 2 जनवरी को सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, रेलवे और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया था। अधिकारियों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही निर्माण की आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिससे कस्बे को जाम से राहत मिल सके।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

