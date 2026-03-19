यूपी में 2500 लेक्चरर को प्रमोशन में मिलेगा फायदा, AICTE के नियम सख्ती से होंगे लागू

यूपी में पॉलीटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों की प्रमोशन अब करियर एडवांसमेंट स्कीम (कैश) के तहत की जाएगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के नियमों को सख्ती से लागू कराया जाएगा। जिससे 2500 लेक्चरर को प्रोन्नति में बड़ी राहत मिलेगी। अभी पुराने नियमों से प्रमोशन में उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है।

एआईसीटीई के नियमों के अनुसार कैश की व्यवस्था लागू होने पर बीटेक डिग्री धारक प्रवक्ता के 5400 ग्रेड पे के पदों पर नियुक्त होंगे और अगर वह एमटेक पास हैं तो 6000 ग्रेड पे के पदों पर भर्ती किए जाएंगे। फिर पांच साल पर उन्हें पहला प्रमोशन 7000 ग्रेड पे पर मिलेगा। 10 साल की सेवा पूरी होने पर 8000 ग्रेड पे और 15 साल की सेवा पूरी होने पर 9000 ग्रेड पे के पद पर प्रोन्नत होंगे। अगर वह एमटेक के साथ पीएचडी भी हैं तो 12 वर्ष में ही 9000 ग्रेड पे पर प्रोन्नति दी जाएगी। प्रवक्ता, एचओडी व प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति पाने वालों को राहत मिलेगी। प्राचार्य के पदों पर सीधे भर्ती के साथ-साथ प्रोन्नति के भी पद हैं। अभी पुराने नियमों से प्रोन्नति मिलने पर प्रवक्ताओं को इतना लाभ नहीं मिल रहा।