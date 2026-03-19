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यूपी में 2500 लेक्चरर को प्रमोशन में मिलेगा फायदा, AICTE के नियम सख्ती से होंगे लागू

Mar 19, 2026 06:37 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में पॉलीटेक्निक संस्थानों के 2500 लेक्चरर को प्रमोशन में फायदा मिलेगा।ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के नियमों को सख्ती से लागू कराया जाएगा।

यूपी में 2500 लेक्चरर को प्रमोशन में मिलेगा फायदा, AICTE के नियम सख्ती से होंगे लागू

यूपी में पॉलीटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों की प्रमोशन अब करियर एडवांसमेंट स्कीम (कैश) के तहत की जाएगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के नियमों को सख्ती से लागू कराया जाएगा। जिससे 2500 लेक्चरर को प्रोन्नति में बड़ी राहत मिलेगी। अभी पुराने नियमों से प्रमोशन में उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है।

एआईसीटीई के नियमों के अनुसार कैश की व्यवस्था लागू होने पर बीटेक डिग्री धारक प्रवक्ता के 5400 ग्रेड पे के पदों पर नियुक्त होंगे और अगर वह एमटेक पास हैं तो 6000 ग्रेड पे के पदों पर भर्ती किए जाएंगे। फिर पांच साल पर उन्हें पहला प्रमोशन 7000 ग्रेड पे पर मिलेगा। 10 साल की सेवा पूरी होने पर 8000 ग्रेड पे और 15 साल की सेवा पूरी होने पर 9000 ग्रेड पे के पद पर प्रोन्नत होंगे। अगर वह एमटेक के साथ पीएचडी भी हैं तो 12 वर्ष में ही 9000 ग्रेड पे पर प्रोन्नति दी जाएगी। प्रवक्ता, एचओडी व प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति पाने वालों को राहत मिलेगी। प्राचार्य के पदों पर सीधे भर्ती के साथ-साथ प्रोन्नति के भी पद हैं। अभी पुराने नियमों से प्रोन्नति मिलने पर प्रवक्ताओं को इतना लाभ नहीं मिल रहा।

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प्रमोशन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी

प्रवक्ता के पद पर चयनित शिक्षकों को 10 साल पर पहली एसीपी पर 6600 ग्रेड पे, 16 साल पर द्वितीय एसीपी पर 7600 ग्रेड पे और 26 साल पर तीसरी एसीपी के साथ 8700 ग्रेड पे के पदों पर प्रोन्नति मिलती है। जल्द प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रोन्नति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी की जा रही है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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