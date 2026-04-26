शादी के 25 दिन पहले कमरे में प्रेमी संग मिली लड़की, रात में मचा बवाल; जानें फिर

लड़की की बारात लगभग 25 दिन बाद आनी थी। लेकिन उसका गांव के ही एक युवक से लव अफेयर चल रहा था। गुरुवार की रात लड़की के घर में प्रेमी घुस आया। प्रेमिका के परिवारीजनों ने रात में उसके कमरे से आवाजें आती सुनीं तो हैरान रह गए। उन्होंने प्रेमी को आपत्तिजनक हाल में पकड़ लिया।

UP News : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़की शादी के 25 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ कमरे में आपत्तिजनक हाल में मिली। रात में लड़की के कमरे से आवाजें आती सुनाई पड़ीं तो घरवालों को शक हो गया। उन्होंने कमरे में प्रेमी को पकड़ लिया और जमकर पीटना शुरू कर दिया। प्रेमिका ने जब प्रेमी को बेतहाशा पिटता देखा तो खुलकर उसके पक्ष में आ गई। उसने प्रेमी को अपने मायके वालों से बचाया और उससे शादी की जिद पर अड़ गई। यह मामला पंचायत तक भी पहुंचा लेकिन अंत में घरवालों को प्रेमिका की जिद के आगे झुकना पड़ा। शनिवार की दोपहर में दोनों की शादी करा दी गई।

मामला, मुरादाबाद के सुरजन नगर रोड स्थित एक गांव का है। इस गांव की लड़की की बारात लगभग 25 दिन बाद आनी थी। मिली जानकारी के अनुसार लड़की का गांव के ही एक युवक से लव अफेयर चल रहा था। गुरुवार की रात लड़की के घर में प्रेमी घुस आया। प्रेमिका के परिवारीजनों ने रात में उसके कमरे से आवाजें आती सुनीं तो हैरान रह गए। उन्होंने लड़की के कमरे के दरवाजे पर अचानक दस्तक दी। कमरे के अंदर मौजूद प्रेमी-प्रेमिका अचानक हुई दस्तक से डर गए। परिवारीजनों ने उन्हें घेर लिया।

प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में कमरे में पकड़ लिया गया। इसके बाद रात में ही बवाल मच गया। लड़की के घरवाले प्रेमी की पिटाई करने लगे। लड़की ने थोड़ी देर तक डर के मारे ये सब देखा फिर बीच-बचाव करने लगी। वह प्रेमी के साथ ही शादी की जिद पर अड़ गई। लड़की के कड़े विरोध के चलते उसके घरवालों को प्रेमी की पिटाई बंद करनी पड़ी। इसके बाद मामले में पंचायत चली।