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शादी के 25 दिन पहले कमरे में प्रेमी संग मिली लड़की, रात में मचा बवाल; जानें फिर

Apr 26, 2026 01:29 pm ISTAjay Singh संवाददाता, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)
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लड़की की बारात लगभग 25 दिन बाद आनी थी। लेकिन उसका गांव के ही एक युवक से लव अफेयर चल रहा था। गुरुवार की रात लड़की के घर में प्रेमी घुस आया। प्रेमिका के परिवारीजनों ने रात में उसके कमरे से आवाजें आती सुनीं तो हैरान रह गए। उन्होंने प्रेमी को आपत्तिजनक हाल में पकड़ लिया।

शादी के 25 दिन पहले कमरे में प्रेमी संग मिली लड़की, रात में मचा बवाल; जानें फिर

UP News : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़की शादी के 25 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ कमरे में आपत्तिजनक हाल में मिली। रात में लड़की के कमरे से आवाजें आती सुनाई पड़ीं तो घरवालों को शक हो गया। उन्होंने कमरे में प्रेमी को पकड़ लिया और जमकर पीटना शुरू कर दिया। प्रेमिका ने जब प्रेमी को बेतहाशा पिटता देखा तो खुलकर उसके पक्ष में आ गई। उसने प्रेमी को अपने मायके वालों से बचाया और उससे शादी की जिद पर अड़ गई। यह मामला पंचायत तक भी पहुंचा लेकिन अंत में घरवालों को प्रेमिका की जिद के आगे झुकना पड़ा। शनिवार की दोपहर में दोनों की शादी करा दी गई।

मामला, मुरादाबाद के सुरजन नगर रोड स्थित एक गांव का है। इस गांव की लड़की की बारात लगभग 25 दिन बाद आनी थी। मिली जानकारी के अनुसार लड़की का गांव के ही एक युवक से लव अफेयर चल रहा था। गुरुवार की रात लड़की के घर में प्रेमी घुस आया। प्रेमिका के परिवारीजनों ने रात में उसके कमरे से आवाजें आती सुनीं तो हैरान रह गए। उन्होंने लड़की के कमरे के दरवाजे पर अचानक दस्तक दी। कमरे के अंदर मौजूद प्रेमी-प्रेमिका अचानक हुई दस्तक से डर गए। परिवारीजनों ने उन्हें घेर लिया।

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प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में कमरे में पकड़ लिया गया। इसके बाद रात में ही बवाल मच गया। लड़की के घरवाले प्रेमी की पिटाई करने लगे। लड़की ने थोड़ी देर तक डर के मारे ये सब देखा फिर बीच-बचाव करने लगी। वह प्रेमी के साथ ही शादी की जिद पर अड़ गई। लड़की के कड़े विरोध के चलते उसके घरवालों को प्रेमी की पिटाई बंद करनी पड़ी। इसके बाद मामले में पंचायत चली।

गांववालों का कहना है कि लड़की का अपने ही गांव के युवक के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था। लेकिन यह लड़का लड़की के घरवालों को पसंद नहीं था। घरवालों ने लड़की और लड़के की इच्छा से बेपरवाह होकर लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। 25 दिन बाद इस युवती की बारात आनी थी लेकिन गुरुवार की रात उसका प्रेमी घर में घुस आया। रात में परिवार के लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई की गई लेकिन बाद में युवती के जिद पर अड़ जाने पर मामले में पंचायत हुई। पंचायत में प्रेमी युगल के पक्ष में फैसला हुआ। इसके बाद शनिवार की दोपहर दोनों का निकाह कर दिया गया।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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