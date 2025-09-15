एक घर में 243 तो दूसरे में 185 वोटर, यूपी पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण में हैरान करने वाला खुलासा

UP Panchayat election: यूपी पंचायत चुनाव के लिए चल रहे मातदाता पुनरीक्षण अभियान में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। यूपी के महोबा में पनवाड़ी के वार्ड-13 के एक घर के पते में 243 तो दूसरे में 185 मतदाताओं के नाम अंकित मिले हैं।

फर्जी वोटरों को लेकर देश की राजनीति में मची उथल-पुथल के बीच उत्तर प्रदेश के महोबा की पनवाड़ी पंचायत में बड़ा खुलासा हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान पनवाड़ी के वार्ड-13 के एक घर के पते में 243 तो दूसरे में 185 मतदाताओं के नाम अंकित मिले हैं। इस खुलासे के बाद मकान मालिक भी हैरान हैं।

इन दिनों पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है। बीएलओ डोर-टू डोर अभियान में मतदाता सूची में नाम जोड़ने सहित मृत व्यक्तियों के नाम काटने का काम कर रहे हैं। साथ ही फर्जी मतदाताओं के नाम काटे भी जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से पता चला है कि वार्ड नंबर 13 के मकान नंबर 996 में 243 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। समाजसेवी चौधरी रविंद्र कुमार ने मामले में आपत्ति दर्ज कराते हुए बीएलओ से शिकायत दर्ज कराई। बाद में जांच में मकान नंबर 997 में 185 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए।

खास बात यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों के मकान में सामान्य सहित हर वर्ग के लोगों के नाम दर्ज हैं। लोगों ने मतदाता सूची में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। न्याय पंचायत के सुपरवाइजर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल का कहना है कि मतदाता सूची में एक मकान में 243 नाम दर्ज होने की जानकारी मिली है। पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को जानकारी दी गई है। अधिकारियों के आदेश के आधार पर बीएलओ से काम लिया जाएगा।