50 साल की भाभी पर 24 साल के देवर की नीयत बिगड़ी, रेप की कोशिश, विरोध पर नानी-नाती की हत्या
बदायूं में एक नानी और आठ साल के नाती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या गांव के ही युवक ने की थी, जो रिश्ते में महिला का देवर लगता है। वारदात के बाद दिल्ली भागे आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन भी कराया। महिला अपनी बेटी के घर से नाती के साथ अपने घर लौटी थीं।
बदायूं, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक नानी और आठ साल के नाती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस वारदात का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। दोनों की हत्या गांव के ही युवक ने की थी, जो रिश्ते में महिला का देवर लगता है। दुष्कर्म की कोशिश के विरोध में युवक ने पहले महिला और फिर उसके नाती की हत्या कर दी। वारदात के बाद दिल्ली भागे आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन भी कराया।
बिनावर थाना क्षेत्र के गांव में 13 नवंबर की रात 50 वर्षीय महिला अपनी बेटी के घर से आठ वर्षीय नाती के साथ अपने घर लौटी थीं। इसी दौरान गांव का ही आजिम (उम्र 24 साल) उर्फ अजीम पुत्र जाकिर उनके घर पहुंच गया। पुलिस के अनुसार, सुल्फा के नशे में आजिम ने महिला से दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध पर उसने कमरे में ही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। शोर सुनकर महिला का नाती कमरे में पहुंचा तो उसने आजिम को नानी की हत्या करते देख लिया। पहचान उजागर होने के डर से आरोपी आजिम ने महिला के नाती का भी गला दबा दिया।
इसके बाद आरोपी ने नाती के शव को बरामदे में चारपाई पर लिटाया और कंबल ओढ़ा दिया। वारदात के बाद वह रात में दिल्ली फरार हो गया। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसे विजय नगला चौराहे से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आजिम ने बताया कि वह दिल्ली में सिलाई का काम करता था और नशे का आदी है। महिला से उसकी जान-पहचान थी और घर आना-जाना भी था। उसने बताया कि वह महिला से एकतरफा प्यार करता था और उनसे संबंध बनाना चाहता था। घटना से दो दिन पहले ही महिला दिल्ली में रह रहे बेटों के पास से गांव लौटी थीं।
क्या बोले एसएसपी
बदायूं के एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि गांव में नानी और नाती की हत्या में पुलिस ने आरोपी आजिम उर्फ अजीम को गिरफ्तार कर लिया है। अजीम महिला से संबंध बनाना चाहता था। घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
पुलिस की चार टीमें लगाई गई थीं खुलासे के लिए
13 नवंबर की रात घर में सो रही 45 वर्षीय नियाज बानो और उनके आठ साल के नाती अफनान की गला दबाकर हत्या के मामले में घटना के खुलासे के लिए पुलिस की चार टीमें लगाई गई थीं। डीआईजी और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। 14 नवंबर की सुबह घर में दोनों के शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। वारदात के पीछे की वजह और हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस हर पहलू की पड़ताल कर रही है। डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। एसएसपी अंकिता शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें