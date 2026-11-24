बदायूं में एक नानी और आठ साल के नाती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या गांव के ही युवक ने की थी, जो रिश्ते में महिला का देवर लगता है। वारदात के बाद दिल्ली भागे आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन भी कराया। महिला अपनी बेटी के घर से नाती के साथ अपने घर लौटी थीं।

बदायूं, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक नानी और आठ साल के नाती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस वारदात का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। दोनों की हत्या गांव के ही युवक ने की थी, जो रिश्ते में महिला का देवर लगता है। दुष्कर्म की कोशिश के विरोध में युवक ने पहले महिला और फिर उसके नाती की हत्या कर दी। वारदात के बाद दिल्ली भागे आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन भी कराया।

बिनावर थाना क्षेत्र के गांव में 13 नवंबर की रात 50 वर्षीय महिला अपनी बेटी के घर से आठ वर्षीय नाती के साथ अपने घर लौटी थीं। इसी दौरान गांव का ही आजिम (उम्र 24 साल) उर्फ अजीम पुत्र जाकिर उनके घर पहुंच गया। पुलिस के अनुसार, सुल्फा के नशे में आजिम ने महिला से दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध पर उसने कमरे में ही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। शोर सुनकर महिला का नाती कमरे में पहुंचा तो उसने आजिम को नानी की हत्या करते देख लिया। पहचान उजागर होने के डर से आरोपी आजिम ने महिला के नाती का भी गला दबा दिया।

इसके बाद आरोपी ने नाती के शव को बरामदे में चारपाई पर लिटाया और कंबल ओढ़ा दिया। वारदात के बाद वह रात में दिल्ली फरार हो गया। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसे विजय नगला चौराहे से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आजिम ने बताया कि वह दिल्ली में सिलाई का काम करता था और नशे का आदी है। महिला से उसकी जान-पहचान थी और घर आना-जाना भी था। उसने बताया कि वह महिला से एकतरफा प्यार करता था और उनसे संबंध बनाना चाहता था। घटना से दो दिन पहले ही महिला दिल्ली में रह रहे बेटों के पास से गांव लौटी थीं।

क्या बोले एसएसपी बदायूं के एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि गांव में नानी और नाती की हत्या में पुलिस ने आरोपी आजिम उर्फ अजीम को गिरफ्तार कर लिया है। अजीम महिला से संबंध बनाना चाहता था। घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।