लखनऊ, आगरा समेत 13 जिलों में 24 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी, रेरा की बोर्ड बैठक में फैसला
उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा समेत 13 जिलों में 24 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। लगभग 7,830 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स विकसित होंगी। यूपी रेरा की 198वीं बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।
उत्तर प्रदेश में रेरा की नई परियोजनाओं का इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर में मेरठ, बागपत, गोरखपुर, वाराणसी, बांदा, हापुड़, बाराबंकी समेत 13 जिलों में यूपी रेरा नई रियल एस्टेट परियोजनाएं लाने जा रही है। यूपी रेरा ने 6,841.85 करोड़ की 24 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के 13 जिलों में लगभग 7,830 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स विकसित होंगी। यूपी रेरा की 198वीं बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।
रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न जिलों की कई परियोजना की समीक्षा की गई। केवल उन्हीं परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जो नियामकीय मानकों और आवश्यक अनुपालन शर्तों को पूरा करती थीं। मंजूर की गई इन परियोजनाओं में आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित शामिल हैं। जिनमें प्लॉट, विला और दुकानों का विकास किया जाएगा।
परियोजनाओं को मंजूरी
गौतमबुद्ध नगर परियोजनाओं की संख्या और विकसित होने वाली यूनिट्स के मामले में सबसे आगे है। यहां 5,218.41 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली कुल 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत 2,969 यूनिट्स विकसित की जाएंगी, जिनमें 3 व्यावसायिक परियोजनाएं, 1 आवासीय परियोजना और 1 मिक्स्ड-यूज़ परियोजना शामिल है।
लखनऊ में 4 परियोजनाओं को मंजूरी
लखनऊ परियोजनाओं की संख्या और कुल यूनिट्स के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहां 132.65 करोड़ के निवेश वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में 651 यूनिट्स विकसित की जाएंगी, जिनमें 3 आवासीय और 1 व्यावसायिक परियोजना है।
आगरा व गाजियाबाद में 3-3 योजनाएं
आगरा में 162.75 करोड़ की 3 आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनके माध्यम से 312 आवासीय यूनिट्स विकसित की जाएंगी।गाजियाबाद में भी 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें कुल 83.85 करोड़ का निवेश होगा। इन परियोजनाओं में 468 यूनिट्स विकसित होंगी। अन्य जिलों में मथुरा, सहारनपुर में मेरठ, बागपत, गोरखपुर, वाराणसी, बांदा, हापुड़, बाराबंकी में भी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें