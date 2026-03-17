लखनऊ, आगरा समेत 13 जिलों में 24 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी, रेरा की बोर्ड बैठक में फैसला

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा समेत 13 जिलों में 24 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। लगभग 7,830 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स विकसित होंगी। यूपी रेरा की 198वीं बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।

उत्तर प्रदेश में रेरा की नई परियोजनाओं का इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर में मेरठ, बागपत, गोरखपुर, वाराणसी, बांदा, हापुड़, बाराबंकी समेत 13 जिलों में यूपी रेरा नई रियल एस्टेट परियोजनाएं लाने जा रही है। यूपी रेरा ने 6,841.85 करोड़ की 24 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के 13 जिलों में लगभग 7,830 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स विकसित होंगी। यूपी रेरा की 198वीं बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।

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रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न जिलों की कई परियोजना की समीक्षा की गई। केवल उन्हीं परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जो नियामकीय मानकों और आवश्यक अनुपालन शर्तों को पूरा करती थीं। मंजूर की गई इन परियोजनाओं में आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित शामिल हैं। जिनमें प्लॉट, विला और दुकानों का विकास किया जाएगा।

परियोजनाओं को मंजूरी गौतमबुद्ध नगर परियोजनाओं की संख्या और विकसित होने वाली यूनिट्स के मामले में सबसे आगे है। यहां 5,218.41 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली कुल 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत 2,969 यूनिट्स विकसित की जाएंगी, जिनमें 3 व्यावसायिक परियोजनाएं, 1 आवासीय परियोजना और 1 मिक्स्ड-यूज़ परियोजना शामिल है।

लखनऊ में 4 परियोजनाओं को मंजूरी लखनऊ परियोजनाओं की संख्या और कुल यूनिट्स के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहां 132.65 करोड़ के निवेश वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में 651 यूनिट्स विकसित की जाएंगी, जिनमें 3 आवासीय और 1 व्यावसायिक परियोजना है।