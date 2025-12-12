नए साल से पहले 24 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, यूपी में 4 प्रमुख सचिव और 20 सचिव बने, आदेश जारी

संक्षेप: नए साल से पहले योगी सरकार ने 24 आईएएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। यूपी कॉडर के वर्ष 2001 बैच के चार आईएएस अधिकारी शशि भूषण लाल सुशील, अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू व एसवीएस रंगाराव को प्रमुख सचिव बनाया गया।

योगी सरकार ने नए साल से पहले 24 आईएएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। इनमें यूपी कॉडर के वर्ष 2001 बैच के चार आईएएस अधिकारी शशि भूषण लाल सुशील, अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू व एसवीएस रंगाराव को प्रमुख सचिव बनाया गया। जबकि वर्ष 2010 बैच के 20 आईएएस अफसरों को विशेष सचिव से सचिव के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। शुक्रवार को प्रमोशन को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।

बतादें कि उत्तर प्रदेश में हर साल दिसंबर में आईएएस अफसरों को पदोन्नति देने के लिए डीपीसी होती है। इसमें 25 साल की बेदाग सेवा करने वाले आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति दी जाती है। बीते सात दिसंबर को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में आईएएस अफसरों को पदोन्नति देने के लिए डीपीसी हुई थी। इस दौरान साल के पहले दिन यानी एक जनवरी से पदोन्नति आदेश प्रभावी होने की बात कही गई थी। डीपीसी में देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील, सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला, सचिव चिकित्सा शिक्षा अपर्णा यू और सदस्य राजस्व बोर्ड एसवीएस रंगाराव के नामों पर विचार हुआ था। शुक्रवार को इनके प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया गया।

2010 बैच के अफसरों का भी प्रमोशन 16 साल की सेवा पूरी करने वाले वर्ष 2010 बैच के 20 अफसरों को सचिव पद पर पदोन्नति देने के लिए उनके नामों पर भी विचार हुआ था। इस बैच की दुर्गा शक्ति नागपाल ही केवल मौजूदा समय लखीमपुर में डीएम हैं और अधिकारी या तो विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं या फिर उन्हें सचिव स्तर के पद का प्रभार देते हुए तैनाती दे दी गई है। डीपीसी में वर्ष 2013 बैच वालों को सिलेक्शन ग्रेड व 2017 बैच वालों को एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पे देने के लिए एक-एक नामों पर विचार हुआ था। शुक्रवार को नियुक्ति विभाग ने पदोन्नति संबंधी आदेश जारी कर दिया है।