Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP News24 IAS officers promoted before new year 4 become principal secretaries and 20 secretaries UP orders issued
नए साल से पहले 24 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, यूपी में 4 प्रमुख सचिव और 20 सचिव बने, आदेश जारी

नए साल से पहले 24 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, यूपी में 4 प्रमुख सचिव और 20 सचिव बने, आदेश जारी

संक्षेप:

नए साल से पहले योगी सरकार ने 24 आईएएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। यूपी कॉडर के वर्ष 2001 बैच के चार आईएएस अधिकारी शशि भूषण लाल सुशील, अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू व एसवीएस रंगाराव को प्रमुख सचिव बनाया गया।

Dec 12, 2025 07:04 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

योगी सरकार ने नए साल से पहले 24 आईएएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। इनमें यूपी कॉडर के वर्ष 2001 बैच के चार आईएएस अधिकारी शशि भूषण लाल सुशील, अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू व एसवीएस रंगाराव को प्रमुख सचिव बनाया गया। जबकि वर्ष 2010 बैच के 20 आईएएस अफसरों को विशेष सचिव से सचिव के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। शुक्रवार को प्रमोशन को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बतादें कि उत्तर प्रदेश में हर साल दिसंबर में आईएएस अफसरों को पदोन्नति देने के लिए डीपीसी होती है। इसमें 25 साल की बेदाग सेवा करने वाले आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति दी जाती है। बीते सात दिसंबर को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में आईएएस अफसरों को पदोन्नति देने के लिए डीपीसी हुई थी। इस दौरान साल के पहले दिन यानी एक जनवरी से पदोन्नति आदेश प्रभावी होने की बात कही गई थी। डीपीसी में देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील, सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला, सचिव चिकित्सा शिक्षा अपर्णा यू और सदस्य राजस्व बोर्ड एसवीएस रंगाराव के नामों पर विचार हुआ था। शुक्रवार को इनके प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया गया।

2010 बैच के अफसरों का भी प्रमोशन

16 साल की सेवा पूरी करने वाले वर्ष 2010 बैच के 20 अफसरों को सचिव पद पर पदोन्नति देने के लिए उनके नामों पर भी विचार हुआ था। इस बैच की दुर्गा शक्ति नागपाल ही केवल मौजूदा समय लखीमपुर में डीएम हैं और अधिकारी या तो विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं या फिर उन्हें सचिव स्तर के पद का प्रभार देते हुए तैनाती दे दी गई है। डीपीसी में वर्ष 2013 बैच वालों को सिलेक्शन ग्रेड व 2017 बैच वालों को एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पे देने के लिए एक-एक नामों पर विचार हुआ था। शुक्रवार को नियुक्ति विभाग ने पदोन्नति संबंधी आदेश जारी कर दिया है।

प्रमोशन के बाद अब होंगे तबादले

प्रमुख सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के पदों पर पदोन्नति होने के बाद उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा बदलाव होगा। प्रमुख सचिव बनने वाले अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से विभागों का दायित्व सौंपा जाएगा और सचिव बनने वालों को मंडलायुक्त बनाने के साथ विभागों का दायित्व सौंपा जाएगा। कुछ जिलों में डीएम भी बदले जाएंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |