23 साल की लड़की ने 15 साल के लड़के से संबंध बनाया, हड़काकर की शादी; बाल समिति हुई ऐक्टिव

उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां बीते 27 अगस्त को 23 साल की एक लड़की ने 15 साल के एक नाबालिग लड़के के साथ मंदिर में शादी रचा ली। आरोप है कि लड़की ने लड़के को अपने जाल में फंसाकर दबाव बनाया शारीरिक संबंध बनाया फिर जहर खाने की धमकी देने लगी। लड़की ने लड़के पर दबाव बनाया, हड़काया और फिर मंदिर में उसके साथ शादी रचा ली। नाबालिग बेटे की बड़ी उम्र की लड़की के साथ शादी से परिवार बुरी तरह परेशान हो गया। मामला चाइल्ड लाइन पहुंचा। बाल कल्याण समिति ने घटना के सभी पहलुओं पर गौर करते हुए लड़की के खिलाफ कार्रवाई के लिए देवरिया के एसपी को पत्र लिखा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि लड़की अंडरग्राउंड हो गई है। वहीं, लड़का अपने घर पर है। लड़की देवरिया के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि उसके और लड़के के बीच करीब छह महीने पहले अफेयर शुरू हुआ था। लड़के के घरवाले लड़की पर लड़के को फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं लड़के का कहना है कि कई बार बहला-फुसलाकर लड़की ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही जहर खाने की धमकी दी। पिछले कुछ समय से वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी। उसने पुलिस चौकी पर शिकायत की तो कुछ पुलिसकर्मी भी लड़की के सहयोग में आ गए। उन्होंने शादी न करने पर दुष्कर्म का केस दर्ज करने की बात कही और दबाव बनाने लगे।

मंदिर में हुई शादी 27 अगस्त को भगड़ा भवानी मंदिर में दोनों की शादी हुई। बताया जा रहा है कि शादी के दौरान दोनों के परिवारीजन वहां पहुंच गए थे। लड़के का परिवार लगातार मना करता रहा। इसके बावजूद लड़की ने लड़के के साथ सात फेरे लिए। शादी के बाद लड़के की मां ने लड़की को अपने घर ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा अभी नाबालिग है।