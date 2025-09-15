23 year old girl had relationship with 15 year old boy married him after threatening him child welfare committee active 23 साल की लड़की ने 15 साल के लड़के से संबंध बनाया, हड़काकर की शादी; बाल समिति हुई ऐक्टिव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
23 year old girl had relationship with 15 year old boy married him after threatening him child welfare committee active

23 साल की लड़की ने 15 साल के लड़के से संबंध बनाया, हड़काकर की शादी; बाल समिति हुई ऐक्टिव

लड़की और लड़के के बीच छह महीने पहले अफेयर शुरू हुआ था। लड़के के घरवाले लड़की पर लड़के को फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं लड़के का कहना है कि कई बार बहला-फुसलाकर लड़की ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही जहर खाने की धमकी दी। पिछले कुछ समय से वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी।

Ajay Singh संवाददाता, देवरियाMon, 15 Sep 2025 01:53 PM
उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां बीते 27 अगस्त को 23 साल की एक लड़की ने 15 साल के एक नाबालिग लड़के के साथ मंदिर में शादी रचा ली। आरोप है कि लड़की ने लड़के को अपने जाल में फंसाकर दबाव बनाया शारीरिक संबंध बनाया फिर जहर खाने की धमकी देने लगी। लड़की ने लड़के पर दबाव बनाया, हड़काया और फिर मंदिर में उसके साथ शादी रचा ली। नाबालिग बेटे की बड़ी उम्र की लड़की के साथ शादी से परिवार बुरी तरह परेशान हो गया। मामला चाइल्ड लाइन पहुंचा। बाल कल्याण समिति ने घटना के सभी पहलुओं पर गौर करते हुए लड़की के खिलाफ कार्रवाई के लिए देवरिया के एसपी को पत्र लिखा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि लड़की अंडरग्राउंड हो गई है। वहीं, लड़का अपने घर पर है। लड़की देवरिया के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि उसके और लड़के के बीच करीब छह महीने पहले अफेयर शुरू हुआ था। लड़के के घरवाले लड़की पर लड़के को फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं लड़के का कहना है कि कई बार बहला-फुसलाकर लड़की ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही जहर खाने की धमकी दी। पिछले कुछ समय से वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी। उसने पुलिस चौकी पर शिकायत की तो कुछ पुलिसकर्मी भी लड़की के सहयोग में आ गए। उन्होंने शादी न करने पर दुष्कर्म का केस दर्ज करने की बात कही और दबाव बनाने लगे।

मंदिर में हुई शादी

27 अगस्त को भगड़ा भवानी मंदिर में दोनों की शादी हुई। बताया जा रहा है कि शादी के दौरान दोनों के परिवारीजन वहां पहुंच गए थे। लड़के का परिवार लगातार मना करता रहा। इसके बावजूद लड़की ने लड़के के साथ सात फेरे लिए। शादी के बाद लड़के की मां ने लड़की को अपने घर ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा अभी नाबालिग है।

जब वह बालिग हो जाएगा तो वह लड़की को अपने घर ले जाएंगी। इसे लेकर वहां विवाद हो गया। इसी दौरान किसी ने चाइल्ड लाइन को इसकी जानकारी दे दी। चाइल्ड लाइन की टीम पहुंची और दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर गई। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सावित्री राय ने देवरिया के एसपी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

