झूठ बोलकर दरोगा भर्ती परीक्षा देने गई 3 महिलाओं समेत 23 सिपाही सस्पेंड, पुलिस विभाग का ऐक्शन

उत्तर प्रदेश में झूठ बोलकर दरोगा भर्ती परीक्षा देने गए 3 महिलाओं समेत 23 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई आंतरिक जांच के दौरान पाई गई अनुशासनहीनता पर की गई। एक साथ इतने बड़े एक्शन ने पूरे महकमे में खलबली मचा दी है।

UP News: झांसी पुलिस विभाग ने अपने ही अधिनस्थों पर बड़ी कार्रवाई की है। बीमारी का बहाना बनाकर गुजरे दिनों दरोगा की परीक्षा देने गए विभिन्न थानों में तैनात 3 महिलाओं समेत 23 सिपाहियों को एसएसपी ने प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई आंतरिक जांच के दौरान पाई गई अनुशासनहीनता पर की गई। एक साथ इतने बड़े एक्शन ने पूरे महकमे में खलबली मचा दी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के बैनर तले दरोगा पद पर सीधी भर्ती को लिखित परीक्षा 14 व 15 मार्च को हुई थी। दरोगा बनने का सपना लिए झांसी के विभिन्न थानों में तैनात सिपाही भी बीमारी का बहाना बनाकर परीक्षा में शामिल हुए थे। कुछेक गुपचुप तरीके से पहुंचे तो कुछ ने काफी समय पहले ही छुट्टी की दस्ख्वास्त दी थी। खास बात यह है कि विभिन्न थानों में तैनात सिपाहियों की छुट्टी मंजूर भी हो गई। जबकि मार्च में ही होली सहित अन्य पर्व पड़े।

इस दौरान सिपाहियों कमी भी खली। छुट्टी के बाद सिपाहियों ने तैनात थानों में आमद दर्ज कराई। एक साथ एक ही तिथि पर इतने सिपाहियों की थानों से छुट्टी पर विभाग का माथा ठनका। आनन-फानन में आंतरिक जांच कराई तो राज खुल गया। सामने आया है कि 23 सिपाही विभिन्न तरीके से बहाना बनाकर दरोगा की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। इसे विभाग ने अनुशासनहीनता माना। मामले में एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने गुजरे बुधवार को तत्काल प्रभाव से 23 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। सभी सिपाहियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए गए हैं।

इन थानों में तैनात सिपाहियों पर कार्रवाई एसएसपी ने प्रभाव से बाजार थाने में तैनात दुर्गेश सिंह, आशीष कुमार, रूप सिंह अभियोजन, श्याम सुंदर, राहुल कुमार गुरसरांय, अनुपम शुक्ला पूंछ, विकास कुमार बरुआसागर, जीतू यादव सदर बाजार, सिनोज कुमार पुलिस लाइन, लवकुश पुलिस लाइन, अनीशा राजपूत पूंछ, खुशबू शर्मा नवाबाद, बलवीर सिंह पुलिस लाइन, लव शर्मा पुलिस लाइन, नवल सिंह प्रेमनगर, प्रमोद सिंह डायल-112, रवि कुमार सकरार, सत्यम मिश्रा बड़ागांव, सुरजीत सिंह पुलिस लाइन, स्वाति चौहान सीपरी बाजार, राजेंद्र कुमार टहरौली, सुशीला कुमारी सिपाही बड़ागांव हैं।

परीक्षा निपटते ही दर्ज कराई आमद झांसी के विभिन्न थानों में तैनात तीन महिलाओं समेत 23 सिपाहियों ने 14 व 15 मार्च को दरोगा की सीधी भर्ती परीक्षा में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने अपने तैनाती थानों में आमद दर्ज कराई। खास बात रही कि बीमारी बताने के चलते उनकी छुट्टी मंजूर कर ली गई।

अब तक नहीं हुई इतनी बड़ी कार्रवाई झांसी के विभिन्न थानों में तैनात 23 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने इन सभी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों की मानें तो विभाग द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। एक्शन के बाद से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।