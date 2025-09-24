22 year old man committed suicide case on bjp district general secretary and four others 22 साल के लड़के ने किया सुसाइड, बीजेपी के जिला महामंत्री समेत चार पर उकसाने का केस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News22 year old man committed suicide case on bjp district general secretary and four others

22 साल के लड़के ने किया सुसाइड, बीजेपी के जिला महामंत्री समेत चार पर उकसाने का केस

परिजनों ने आत्महत्या का कारण गांव के ही रहने वाले भाजपा के जिला महामंत्री, उनके भाई सहित चार लोगों को बताया। परिजनों का आरोप है कि इनके उत्पीड़न से आजिज आकर धर्मराज ने आत्महत्या की है। इसके बाद पुलिस ने मृतक के मां की तहरीर पर केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Ajay Singh संवाददाता, संतकबीरनगरWed, 24 Sep 2025 06:38 AM
share Share
Follow Us on
22 साल के लड़के ने किया सुसाइड, बीजेपी के जिला महामंत्री समेत चार पर उकसाने का केस

यूपी के संतकबीरनगर के धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के बौरव्यास गांव में सोमवार की देर रात 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगा ली। युवक के परिजनों ने भाजपा जिला महामंत्री, उनके भाई सहित चार लोगों पर उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम बाद लोगों ने शव रखकर मेंहदावल-बौरव्यास मुसहरा मार्ग जाम कर दिया। पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें हटाया। इस दौरान नायब तहसीलदार की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई।

बौरव्यास निवासी फूलचंद की पत्नी मीरा देवी ने आरोप लगाया कि गांव के ही भाजपा जिला महामंत्री विनोद पांडेय, उनके भाई प्रमोद पांडेय, विवेक मिश्र और रामपाल गुप्त उनके परिवार का उत्पीड़न करते थे। मुकदमा भी दर्ज कराया था। उनका बेटा धर्मराज (22) काफी आहत था। सोमवार को कोर्ट से नोटिस आया जिससे वह परेशान हो गया। रात में उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मीरा देवी की तहरीर पर विनोद पांडेय सहित चारों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:आजम की रिहाई का यूपी की सियासत पर क्या असर? SP को फायदा, BJP के लिए मुफीद भी!

शव देखकर भड़के गांववाले, लगाया जाम

धर्मराज का शव पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार की शाम करीब पांच बजे घर पहुंचा तो ग्रामीण एक बार फिर उग्र हो गए। शव रखकर गांव के बाहर मेंहदावल, बौरव्यास मुसहरा मार्ग को जाम कर दिया। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।

सूचना पर पहुंची धर्मसिंहवा पुलिस ने पहले समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने धरना समाप्त नहीं किया। इसके बाद तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस को बुला लिया गया। मौके पर विधायक मेंहदावल अनिल त्रिपाठी, एएसपी भी पहुंचे। सभी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। इसके बाद शाम करीब सात बजे पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। इस बीच कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इस दौरान नायब तहसीलदार मेंहदावल की गाड़ी का शीशा भी टूट गया।

धर्मराज (22) ने सोमवार की देर रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। परिजनों ने आत्महत्या का कारण गांव निवासी भाजपा के जिला महामंत्री विनोद पांडेय, उनके भाई सहित चार लोगों पर मढ़ा था। परिजनों का आरोप था कि इनके उत्पीड़न से आजिज आकर धर्मराज ने आत्महत्या किया है। इसके बाद पुलिस ने मृतक के मां की तहरीर पर केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव शाम पांच बजे गांव पहुंचा तो परिजनों के साथ ही ग्रामीण एक बार फिर आग बबूला हो गए और सड़क पर उतर गए। करीब दो घंटे तक पुलिस, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी जद्दोजहद करते रहे। लेकिन गिरफ्तारी होने तक धरना समाप्त न करने की जिद पर अड़े रहे। विधायक ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन उनकी बात भी ग्रामीण नहीं सुने। इसके बाद आन्दोलन को उग्र होता देख पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर- बितर किया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें:बढ़ सकती हैं बिजली कनेक्शन की दरें, कॉरपोरेशन ने की 50% तक बढ़ाने की मांग

मुकदमा दर्ज होने के बाद फंदे से शव उतारा

धर्मराज के द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना के बाद पहुंची पुलिस को परिजनों ने शव उतारने से ही रोक दिया। परिजन पहले केस दर्ज करने की जित पर अड़ गए। इसके बाद सीओ मेंहदावल सर्वदमन सिंह, इंस्पेक्टर मेंहदावल सतीश कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। तनाव को देखते हुए आधी रात को ही केस दर्ज किया गया। मुकदमा की कॉपी सीओ ने खुद परिजनों को सौपी। कॉपी पाने के बाद परिजन शव उतारने के लिए राजी हुए।

भाजपा महामंत्री ने कहा,चुनावी रंजिश में लगा रहे आरोप

भाजपा के जिला महामंत्री विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि अवधेश प्रसाद और मेरे गांव का ही एक रिटायर्ड फौजी है दोनों लोग चुनावी रंजिश में हमको फंसा रहे हैं। मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। सारे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। हम लोग घर सो रहे थे घटना की जानकारी भी सुबह मिली। पुलिस की जांच में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। इससे पूर्व में भी प्रधान द्वारा मुझे फर्जी मुकदमें में फंसाने का प्रयास किया गया था, लेकिन सफल नहीं हुए।

UP Top News Santkabir Nagar News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |