Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

2-2 उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और मोर्चा अध्यक्ष, चुनाव से पहले टीम नितिन में UP की मजबूत हिस्सेदारी

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में उत्तर प्रदेश से आठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मदारियां दी गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नितिन नवीन की टीम में यूपी की मजबूत हिस्सेदारी दिखी। इसके साथ समीकरण साधने की भी कोशिश की गई है।

2-2 उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और मोर्चा अध्यक्ष, चुनाव से पहले टीम नितिन में UP की मजबूत हिस्सेदारी
नितिन नवीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश से आठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मदारियां दी गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नितिन नवीन की टीम में यूपी की मजबूत हिस्सेदारी दिखी।

भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। नई टीम में उत्तर प्रदेश से आठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मदारियां दी गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नितिन नवीन की टीम में यूपी की ताकतवर हिस्सेदारी दिखी। दो-दो उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और मोर्चा अध्यक्ष यूपी से हैं।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की इस नियुक्ति को सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारी देकर पार्टी समाजवादी पार्टी ( सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण की काट तैयार करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है।

पिछड़े वर्ग में पार्टी की पकड़ मजबूत करने में अमरपाल मौर्य की भूमिका

बीजेपी की नई टीम में रेखा वर्मा और प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। रेखा वर्मा धौरहरा से 2024 में समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया से हार गई थीं। रेखा वर्मा दो बार सांसद रही हैं और टीम नड्डा में भी उपाध्यक्ष थीं। तारिक मंसूर की बात करे तो वह एएमयू के वीसी थे। एमएलसी हैं और पहले भी उपाध्यक्ष थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। डॉ. भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा ने उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। अमरपाल मौर्य लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं और पिछड़े वर्ग में पार्टी की पकड़ मजबूत करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

ये भी पढ़ें:बीजेपी के संगठन में होने जा रहा बड़ा बदलाव? कैसी हो सकती है नितिन नवीन की नई टीम

मुस्लिम समुदाय के बीच संगठन की पहुंच बढ़ाने की रणनीति

अल्पसंख्यक समुदाय को संदेश देने की कोशिश के तहत कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बासित अली उत्तर प्रदेश भाजपा में अल्पसंख्यक चेहरा रहे हैं। पार्टी के इस फैसले को मुस्लिम समुदाय के बीच संगठन की पहुंच बढ़ाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें:BJP की नई टीम में यूपी का डंका; रेखा, स्मृति, हरीश समेत 8 को बड़ी जिम्मेदारी
ये भी पढ़ें:कौन हैं तारिक मंसूर? संगइन में मिली जगह, दूसरी बार फिर बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

यूपी के आठ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में स्थान

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से आठ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिलना विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य के महत्व को भी रेखांकित करता है। जानकारों की मानें तो भाजपा की कोशिश संगठनात्मक विस्तार के साथ-साथ अलग-अलग सामाजिक वर्गों में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।