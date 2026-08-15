यूपी: 22 पुलिसवालों पर होगा केस, घर में घुसकर महिलाओं के साथ गंदी हरकत का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि पुलिस उसके घर के पुरुषों को गिरफ्तार कर ले गई थी। उसी रात एक से दो बजे के बीच एक दरोगा और कांस्टेबल सहित अन्य 20 पुलिसकर्मी बिना महिला पुलिसकर्मी और वारंट के उनके घर में घुस आए। तलाशी लेने के बहाने उन्होंने महिलाओं के साथ अश्लील हरकत और उनकी लज्जा भंग की।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव में पुलिसकर्मियों द्वारा घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी और लज्जा भंग के मामले में विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष कोर्ट(एससी-एसटी एक्ट) ने घुघली थाने के एसआई और सिपाही समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मामला 6 जुलाई का है। पीड़िता का आरोप है कि एक मामले में पुलिस घर के पुरुषों को गिरफ्तार कर ले गई थी। उसी रात एक से दो बजे के बीच एसआई और कांस्टेबल सहित अन्य 20 पुलिसकर्मी बिना महिला पुलिसकर्मी और वारंट के उनके घर में घुस आए। उन्होंने तलाशी लेने के बहाने महिलाओं के साथ अश्लील हरकत और उनकी लज्जा भंग की। पीड़िता कोर्ट पहुंची। न्यायाधीश ने घुघली थाने के एसआई राकेश यादव, कांस्टेबल अमित कुमार और 20 अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया है। साथ ही सीओ को विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। एएसपी सिद्धार्थ का कहना है कि आदेश का परीक्षण किया जा रहा है।
कोर्ट का कड़ा रुख
महाराजगंज के घुघली के गांव की इस घटना पर अदालत ने कडा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत ने घुघली थाने के दरोगा समेत 22 पुलिसवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले को लेकर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
इसके साथ ही अदालत ने सीओ को मामले की जांच करने का निर्देश भी दिया। विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) के इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले में एएसपी सिद्धार्थ का कहना है कि एससी-एसटी कोर्ट का आदेश मिला है। आदेश का परीक्षण कर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें