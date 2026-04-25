वोल्वो का विकल्प बनेंगी 22 नई एयर कंडीशन बसें, लखनऊ से गोरखपुर-बनारस समेत 8 रूटों पर चलेंगी

22 नई एयर कंडीशन बसें वोल्वो का विकल्प बनेंगी। यह बसें यह बसें कानपुर कार्यशाला से दो बार में लखनऊ के अवध बस डिपो पहुंच चुकी हैं। लखनऊ से गोरखपुर-बनारस और प्रयागराज समेत 8 रूटों पर चलेंगी।

UP News: लग्जरी बसों में शुमार वोल्वो बसों धीरे-धीरे रोडवेज से हट रही हैं, जिसका विकल्प रोडवेज की 22 नई एयरकंडीशन 42 सीटर बसें बनेंगी। यह बसें यह बसें कानपुर कार्यशाला से दो बार में लखनऊ के अवध बस डिपो पहुंच चुकी हैं। लखनऊ से गोरखपुर-बनारस और प्रयागराज समेत 8 रूटों पर चलेंगी। इनमें से चार रूटों पर प्रयोग के तौर पर एसी बसें चलाई जा रही हैं। बाकी चार रूटों पर बसों का संचालन 25 अप्रैल से शुरू हो गया।

अवध बस डिपो की नई एयरकंडीशन बसें कैसरबाग और आलमबाग से चलाई जाएगी। यह बसें आठ रूटों पर चलेंगी। 42 सीटर एसी बसों के रूट, किराया और समय सारणी तय हो गई है। अवध डिपो के एआरएम सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि गर्मी में यात्रियों के लिए 22 बसें आ चुकी हैं। छह और बसें लाने की तैयारी है। ताकि गर्मी में एसी बसों की मांग पूरी हो सके। यात्री एसी बसों में आनलाइन सीट बुक करा सकते है।

आलमबाग से यहां-यहां चलेंगी बसें, किराया-समय सारणी तय -प्रयागराज 460 रुपये, समय सुबह 7 और दोपहर 12 बजे

-बनारस 711 रुपये, समय सुबह 9 व 10:30 व दोपहर 3 बजे

-गोरखपुर 686 रुपये किराया, समय सुबह 9:30 बजे

-आजमगढ़ वाया एक्सप्रेस वे 678 किराया, समय सुबह नौ बजे

-मथुरा वाया एक्सप्रेस वे 889 रुपये किराया, समय रात 10:30 बजे

-बरसाना 992 रुपये किराया, समय रात 10:30 बजे

-गौरी फंटा 537 किराया, समय सुबह आठ बजे कैसरबाग से

-आगरा 777 रुपये किराया, समय सुबह 9:30 बजे व रात 11 बजे