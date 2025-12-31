संभल मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर 22 अवैध कब्जे मिले, बना लिए मकान-दुकान, अब यह तैयारी

संक्षेप: संभल में कल्कि सेना की शिकायत पर जामा मस्जिद से सटी कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश में यहां 22 अवैध कब्जे मिले हैं। इन पर मकान और दुकानों का निर्माण करा लिया गया है। इन मकानों से ही पिछले साल हिंसा के दौरान पथराव का भी आरोप है।

संभल में शाही जामा मस्जिद से सटी कब्रिस्तान की 4,780 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। शिकायतों के बीच मंगलवार को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने जमीन का सीमांकन किया। जांच में मिला कि 'नॉन जेड-ए' श्रेणी की इस कब्रिस्तान भूमि पर 22 लोगों ने अवैध कब्जा कर दुकान और मकान बना लिए हैं। करीब डेढ़ घंटे चली कार्रवाई के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर डटे रहे, अब प्रशासन सभी कब्जेदारों को नोटिस जारी कर धारा-67 के तहत मुकदमा दर्ज कराएगा।

डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया के निर्देश पर गठित टीम एसडीएम रामानुज सिंह के नेतृत्व में मंगलवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान पहुंची और नापजोख शुरू की। करीब डेढ़ घंटे तक चले सीमांकन कार्य में कब्रिस्तान की भूमि पर 22 लोगों के अवैध कब्जे चिह्नित किए गए। इन कब्जों पर मकान और दुकानें बना ली गई थीं। एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार, तीन नायब तहसीलदार, तीन कानूनगो और 22 लेखपालों की टीम ने राजस्व अभिलेखों से नक्शा मिलान कर पैमाइश का कार्य पूरा किया।

उल्लेखनीय है कि श्री कल्कि सेना (निष्कलंक दल) के राष्ट्रीय संयोजक सुभाषचंद्र त्यागी ने 12 दिसंबर को डीएम को शिकायत सौंपकर बताया था कि 1980 के दशक में यह भूमि टीले के रूप में खाली थी। आरोप है कि बीते 20-25 वर्षों में यहां कब्जा कर निर्माण कर लिए गए। शिकायत में यह भी कहा गया कि 24 नवंबर 2024 को मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में इन्हीं छतों से पथराव किया गया था।

सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद तीन को हटेगी संभल। सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। लंबी कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने 3 जनवरी को अतिक्रमण हटाने की तिथि निर्धारित की है। कार्रवाई के लिए एसडीएम ने विशेष टीम का गठन कर दिया है, जिसमें नगर पालिका और नगर पंचायत प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। एसडीएम रामानुज सिंह ने बताया कि मामला 0.212 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि पर बनी मस्जिद से जुड़ा है।

जिला प्रशासन के अभिलेखों के अनुसार, यह भूमि सरकारी श्रेणी में दर्ज है, जिस पर हाजी शमीम द्वारा कब्जा कर निर्माण करने की बात सामने आई थी। लेखपाल की आख्या (रिपोर्ट) पर तहसीलदार कोर्ट में ‘ग्राम पंचायत बनाम हाजी शमीम मुतवल्ली’ के नाम से वाद दायर किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई में साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मस्जिद को अवैध निर्माण मानते हुए हटाने के आदेश जारी किए गए।