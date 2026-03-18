यूपी में बिजली स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने से 2.1 लाख घरों में अंधेरा, टीमों ने छापेमारी भी की

यूपी में बिजली स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने से 2.1 लाख घरों में अंधेरा छाया है। यही नहीं बत्ती कटने के बाद विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरी की आशंका पर छापेमारी की, जिसमें 18 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है।

UP News: यूपी में स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने की वजह से प्रदेश के 2.1 लाख घरों में बुधवार को अंधेरा रहा। बत्ती कटने के बाद विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरी की आशंका पर छापेमारी की, जिसमें 18 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। सभी मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और जुर्माना लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन से मिली जानकारी के मुताबिक स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने की वजह से प्रदेश में लगभग 5.25 लाख स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं का कनेक्शन स्वत: कट गया। इनमें से लगभग 2.1 लाख उपभोक्ताओं ने बैलेंस रीचार्ज नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनके घरों में अंधेरा छाया रहा। जिन उपभोक्ताओं ने मीटर रीचार्ज नहीं करवाए हैं, उनके यहां बिजली चोरी की आशंका में छापेमारी की गई। पावर कॉरपोरेशन के मुताबिक मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और केस्को-कानपुर में 1211 उपभोक्ता परिसरों की जांच की गई। जांच में 18 उपभोक्ता परिसरों पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग होता पाया गया। इन सभी के विरुद्ध बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना लगाया जा रहा है। कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं से मीटर खातों में पर्याप्त बैलेंस रखने की अपील की है।