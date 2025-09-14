21 innocent people beaten up due to noise of thief drone one beaten to death panic in 4 districts चोर-ड्रोन के शोर में पिटे 21 बेगुनाह, एक को पीट-पीटकर मार डाला; 4 जिलों में दहशत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP News21 innocent people beaten up due to noise of thief drone one beaten to death panic in 4 districts

चोर-ड्रोन के शोर में पिटे 21 बेगुनाह, एक को पीट-पीटकर मार डाला; 4 जिलों में दहशत

चोर समझ कर लगातार हो रही पिटाई की इन घटनाओं पर पुलिस अलर्ट है और लोगों को जागरुक कर रही है। पुलिस का कहना है कि किसी पर शक है तो सिर्फ पकड़कर पुलिस को सौंपे पिटाई न करें। गोरखपुर के पीपीगंज में शुक्रवार की रात पहरा दे रहे युवकों ने 40 वर्षीय एक विक्षिप्त युवक को चोर समझकर लोगों ने पीट दिया।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSun, 14 Sep 2025 12:16 PM
चोर-ड्रोन के शोर में पिटे 21 बेगुनाह, एक को पीट-पीटकर मार डाला; 4 जिलों में दहशत

चोर और ड्रोन के शोर से गोरखपुर-बस्ती मंडल के जिलों के ग्रामीण इलाकों में दहशत है। आधी रात को आसमान में टकटकी लगाकर एक तरफ जहां लोग ड्रोन निहार रहे हैं तो वहीं दूसरे तरफ अगर कोई रात में दिखा तो चोर समझ कर उसकी पिटाई भी कर दे रहे हैं। गोरखपुर के गगहा में तो एक युवक की चोर के शक में ही पीट-पीट कर हत्या तक हो गई है। गोरखपुर-बस्ती मंडल में ड्रोन और चोर के शोर में अब तक 21 लोगों की पिटाई हो चुकी है। सबसे ज्यादा मानसिक रूप से बीमार युवक शिकार बने हैं। सिद्धार्थनगर और बस्ती में चोर के शक में सबसे ज्यादा लोग पिटे हैं दोनों जिलों में 12 घटनाएं हुई हैं। वहीं महराजगंज और संतकबीरनगर में भी दो वारदात सामने आई है।

चोर समझ कर लगातार हो रही पिटाई की इन घटनाओं पर पुलिस अलर्ट है और लोगों को जागरुक कर रही है। बताया जा रहा है कि शक है तो सिर्फ पकड़कर पुलिस को सौंपे पिटाई न करें। पीपीगंज के वार्ड नंबर 3 बगहीभारी के गोलीगंज तिराहे पर शुक्रवार की रात पहरा दे रहे युवकों ने 40 वर्षीय एक विक्षिप्त युवक को चोर समझकर लोगों ने पीट दिया। मौके पर पहुंची पीपीगंज पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और विक्षिप्त का दवा-इलाज करा कर सुबह छोड़ दिया।

सहजनवां क्षेत्र में आठ सितम्बर की रात में चार युवक जाते दिखे। ग्रामीणों ने पीछा किया तो वह भागने लगे एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। युवक इसी क्षेत्र के सिंघोरवा गांव निवासी निकला। वह अपने साथियों के साथ पास के ही गांव में जा रहा था। वहीं 11 सितम्बर की रात में गोविंदपुर गांव में लोगों ने एक युवक को पीट दिया। पुलिस की जांच में उसकी पहचान देशी शराब की दुकान के मुनीम के भांजे के रूप में हुई वह नशे की हालत में धान के खेत में चला गया था। जिसे ग्रामीण चोर समझकर पकङ लिया था। खजनी इलाके में भी एक विक्षिप्त की पिटाई कर दी। पिछले महीने एम्स इलाके के सोनबरसा में चोर समझ कर ग्रामीणों ने क्राइम ब्रांच के एक सिपाही को ही लाठी-डंडा लेकर घेर लिया था। हालंकि सिपाही के साथ एक स्थानीय युवक भी था उसने सिपाही को पिटने से बचा लिया।

बड़हलगंज क्षेत्र के दुबौली गांव के निकट राम-जानकी मार्ग पर शुक्रवार की रात दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा पूछताछ मे युवकों ने बताया कि वह बिलरियागंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं। देवरिया जिले के कपरवार में गिट्टी उतार कर बड़हलगंज आ रहे थे कि दुबौली गांव के समीप ट्रक चालक से पैसे को लेकर विवाद हो गया जिससे चालक हम दोनों को उसी जगह उतार दिया। वहीं पर गांव के लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया।

सिद्धार्थनगर-संतकबीरनगर बस्ती और महराजगंज में 14 पिटे

संतकबीरनगर के मेंहदावल क्षेत्र में एक व्यक्ति को शुक्रवार की रात लोगों ने पकड़ा था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि वह अपने किसी संबंधी को पहुंचाने आया था। वापस जा रहा था। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। महराजगंज जिले में चार दिन पहले लेहड़ा में रात में दो संदिग्धों को ग्रामीणों ने दौड़ाया था पर वे भाग गए। छह दिन पहले नयनसर गांव में एक विक्षिप्त को चोर समझ कर लोगों ने पीट दिया था। सिद्धार्थनगर जिले में चोर के शक में अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों को पब्लिक पीट चुकी है। बस्ती जिले में सितंबर महीने में ही चोर समझकर राहगीरों को पकड़ने व पिटाई के छह मामले सामने आ चुके हैं।

तीन सिंतबर को छावनी थानाक्षेत्र पखेरी में एक राहगीर को चोर समझकर पीटा गया। चार सितंबर की रात हर्रैया के बिहरा रेहरवा में नेपाल से कानपुर जा रहे दो युवकों को संदिग्ध समझकर ग्रामीणों ने पीटा। इस मामले में ग्रामीणों पर केस भी दर्ज हुआ। आठ सितंबर को छावनी के नाल्हीपुर में एक संदिग्ध को पकड़ा वह भट्ठा मजदूर निकला। नौ सितम्बर की को हर्रैया के बिजया के पास एक विक्षिप्त को पीट दिया। वहीं 11 सितंबर छावनी के रामजानकी तिराहे के पास एक विक्षिप्त को पीटा तो वहीं 12 सिंतबर को विक्षिप्त महिला को चोर समझकर नगर बाजार में पीट दिया।

