35 साल की युवती के इश्क में 20 साल के लड़के ने छत से लगाई छलांग, बाद में बन गई दोनों की बात

Mar 06, 2026 03:53 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
अलीगढ़ में प्रेम-प्रसंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 20 साल के लड़के का 35 साल की युवती पर दिल आ गया। युवती पर लड़के से प्यार करती थी। हालांकि इस बारे में दोनों के परिजनों को इसकी खबर नहीं थी।

कहते हैं मोहब्बत न तो उम्र देखती है और न ही जाति-धर्म। ऐसा ही एक मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है। यहां एक 20 साल के लड़के का 35 साल की युवती पर दिल आ गया। युवती पर लड़के से प्यार करती थी। पिछले एक-डेढ़ साल से दोनों का प्यार बढ़ता चला गया। हालांकि इस बारे में दोनों के परिजनों को इसकी खबर नहीं थी। कुछ दिन पहले दोनों वृंदावन घूमने गए। परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो विरोध किया। इस पर लड़का छत से गली में कूद गया। गनीमत रही कि गली में बिजली के झूल रहे तारों में वह फंस गया। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह उसे बिजली के तारों से बाहर निकाला। इसके बाद कई घंटे तक चली वार्ता के बाद शादी पर सहमति बनी। अब सोमवार को दोनों की शादी कराई जाएगी।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के श्याम नगर निवासी 20 साल का युवक निजी कंपनी में नौकरी करता है। इसी मोहल्ले में 35 साल की युवती रहती है। दोनों के बीच करीब एक साल से प्रेम संबंध हैं। गुरुवार सुबह दोनों मथुरा के वृंदावन में दर्शन के लिए गए थे। लौटकर आने के बाद युवक के परिवार को उसके प्रेम संबंधों की जानकारी हो गई। परिजनों ने उसे समझाया, मगर उसने एक न सुनी। इसके बाद परिजन उसे लेकर युवती के घर पहुंचे। वहां युवती के परिजनों से वार्ता हुईं। इस दौरान युवती ने शुरुआत में शादी से मना कर दिया। इस पर गुस्से में युवक ने युवती के घर की दूसरी मंजिल से गली में छलांग लगा दी।

बिजली के फाइबर केबिल के जाल पर गिरा युवक

गनीमत रही कि वह बीच में झूल रहे बिजली के फाइबर केबिल के जाल पर आ गिरा। आनन-फानन लोगों ने उसे तारों से नीचे उतारा। इसके बाद मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। दोनों पक्षों से वार्ता के बाद युवक को चौकी में लाकर समझाया गया। लेकिन, वह युवती संग शादी की जिद पर अड़ा रहा। बाद में युवती भी शादी के लिए तैयार हो गई।

9 मार्च को दोनों की कराई जाएगी शादी

युवक और युवती का प्रेम-प्रसंग के आगे परिजन भी हार गए। दोनों के परिजनों ने शादी के लिए हामी भर दी। अब नौ मार्च को 35 साल की युवती के साथ 20 साल के लड़के के साथ शादी करवाई जाएगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

Aligarh News UP Police Up Latest News
