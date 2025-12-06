Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News2027 vidhansabha chunav me kar denge khel Akhilesh yadav bole bjp se seekh li hai samikaran badalne ki kala
2027 में आगरा समेत यूपी में कर देंगे खेल, अखिलेश बोले-भाजपा से सीख ली समीकरण बदलने की कला

2027 में आगरा समेत यूपी में कर देंगे खेल, अखिलेश बोले-भाजपा से सीख ली समीकरण बदलने की कला

संक्षेप:

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि ताकतवर लोग जब चाहें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का अपमान कर देते हैं। अदालतों में जूते उछाले जा रहे हैं। संविधान इसी से पीडीए की रक्षा करता है।

Dec 06, 2025 10:53 pm ISTDinesh Rathour फतेहपुर सीकरी (आगरा)
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने भाजपा से समीकरण बदलने की कला सीख ली है। अगले विधानसभा चुनाव में आगरा समेत प्रदेश भर में खेल बदल देंगे। पार्टी समीकरण के हिसाब से ही टिकट देगी और रणनीति बनाएगी। वह शनिवार को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादरपोशी के बाद मीडिया से मुखातिब थे। इंडिगो की फ्लाइट संबंधी मामले पर सपा प्रमुख ने कहा कि अगर उद्योगपतियों को ताकतवर बना दिया जाएगा तो वह सरकार की भी नहीं सुनेंगे। आज उद्योगपति उड़ानों को तय कर रहे हैं। वह अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। जनता को भी इसका असर झेलना पड़ रहा है। जबकि सरकारों को मजबूत होना चाहिए। यमुना की गंदगी पर अखिलेश बोले कि डबल इंजन की सरकार नदी के हालात नहीं सुधार पाई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा कहती थी कि गंगाजल बिहार तक पहुंचते ही साफ हो जाएगा, लेकिन गंगा आज भी आचमन के लायक नहीं है। जबकि यमुना आगरा आते-आते नाले में बदल जाती है। जबकि सपा सरकार ने लखनऊ में गोमती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया था। नदी को भी साफ किया। उनकी सरकार बनेगी तो मथुरा से लेकर आगरा तक यमुना नदी साफ होगी। रिवरफ्रंट भी बनाया जाएगा। इससे पूर्व अखिलेश ने चिश्ती की दरगाह पर राज्यसभा सांसद जया बच्चन, मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव के साथ दोपहर करीब 1.30 बजे चादरपोशी कर अमन चैन की दुआ मांगी। मन्नत के धागे बांधे। चादर की रस्म अदायगी दरगाह के खादिम हाजी बदरूद्दीन कुरैशी, अनवर भाई, चांद भाई और फईम भाई ने कराई।

किस्मत की किताब है हमारा संविधान

सपा सुप्रीमो ने कहा कि ताकतवर लोग जब चाहें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का अपमान कर देते हैं। अदालतों में जूते उछाले जा रहे हैं। संविधान इसी से पीडीए की रक्षा करता है। इसलिए संविधान हमारी किस्मत की किताब है। डा. आंबेडकर के इसी संविधान से लोगों ने अपने अधिकार पाए हैं। आरक्षण देकर कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाया है। महिलाओं को रास्ता दिया है।

सपा सरकार की देन है आगरा की मेट्रो

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा की पहचान ताजमहल की शान, पेठे की मिठास और हैंडीक्राफ्ट्स की कला से है। ऐतिहासिक स्थलों पर हजारों परिवारों का रोजगार चलता है। आज आगरा मेट्रो का जो काम दिख रहा है, यह समाजवादी सरकार की देन है, जिसे वर्तमान सरकार पूरा कर रही है। सपा सरकार में ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे बनाया गया, भाजपा एक भी नहीं बना पाई।

एसआरआई के नाम काटे जा रहे वोट

अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं। वोट कटने से बचाना है, वोट जोड़ना है। चुनाव आयोग का काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट बनाएं, लेकिन देखा जा रहा है कि एसआईआर के बहाने कुछ लोग वोट काटना चाहते हैं। पहली बार सुनने में आ रहा है कि संविधान से बनी संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Akhilesh Yadav Samajwadi Party Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |