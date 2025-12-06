2027 में आगरा समेत यूपी में कर देंगे खेल, अखिलेश बोले-भाजपा से सीख ली समीकरण बदलने की कला

संक्षेप: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि ताकतवर लोग जब चाहें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का अपमान कर देते हैं। अदालतों में जूते उछाले जा रहे हैं। संविधान इसी से पीडीए की रक्षा करता है।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने भाजपा से समीकरण बदलने की कला सीख ली है। अगले विधानसभा चुनाव में आगरा समेत प्रदेश भर में खेल बदल देंगे। पार्टी समीकरण के हिसाब से ही टिकट देगी और रणनीति बनाएगी। वह शनिवार को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादरपोशी के बाद मीडिया से मुखातिब थे। इंडिगो की फ्लाइट संबंधी मामले पर सपा प्रमुख ने कहा कि अगर उद्योगपतियों को ताकतवर बना दिया जाएगा तो वह सरकार की भी नहीं सुनेंगे। आज उद्योगपति उड़ानों को तय कर रहे हैं। वह अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। जनता को भी इसका असर झेलना पड़ रहा है। जबकि सरकारों को मजबूत होना चाहिए। यमुना की गंदगी पर अखिलेश बोले कि डबल इंजन की सरकार नदी के हालात नहीं सुधार पाई।

भाजपा कहती थी कि गंगाजल बिहार तक पहुंचते ही साफ हो जाएगा, लेकिन गंगा आज भी आचमन के लायक नहीं है। जबकि यमुना आगरा आते-आते नाले में बदल जाती है। जबकि सपा सरकार ने लखनऊ में गोमती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया था। नदी को भी साफ किया। उनकी सरकार बनेगी तो मथुरा से लेकर आगरा तक यमुना नदी साफ होगी। रिवरफ्रंट भी बनाया जाएगा। इससे पूर्व अखिलेश ने चिश्ती की दरगाह पर राज्यसभा सांसद जया बच्चन, मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव के साथ दोपहर करीब 1.30 बजे चादरपोशी कर अमन चैन की दुआ मांगी। मन्नत के धागे बांधे। चादर की रस्म अदायगी दरगाह के खादिम हाजी बदरूद्दीन कुरैशी, अनवर भाई, चांद भाई और फईम भाई ने कराई।

किस्मत की किताब है हमारा संविधान सपा सुप्रीमो ने कहा कि ताकतवर लोग जब चाहें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का अपमान कर देते हैं। अदालतों में जूते उछाले जा रहे हैं। संविधान इसी से पीडीए की रक्षा करता है। इसलिए संविधान हमारी किस्मत की किताब है। डा. आंबेडकर के इसी संविधान से लोगों ने अपने अधिकार पाए हैं। आरक्षण देकर कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाया है। महिलाओं को रास्ता दिया है।

सपा सरकार की देन है आगरा की मेट्रो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा की पहचान ताजमहल की शान, पेठे की मिठास और हैंडीक्राफ्ट्स की कला से है। ऐतिहासिक स्थलों पर हजारों परिवारों का रोजगार चलता है। आज आगरा मेट्रो का जो काम दिख रहा है, यह समाजवादी सरकार की देन है, जिसे वर्तमान सरकार पूरा कर रही है। सपा सरकार में ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे बनाया गया, भाजपा एक भी नहीं बना पाई।