2027 के रण में ब्राह्मण वोटरों को लेकर जबरदस्त दावेदारी, दलों में हिमायती बनने की मची होड़

2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के रण में उतरने की दावेदारी अभी से शुरू हो गई है। राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए सभी दलों में होड़ मची है।

UP Vidhansabha Election News: भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस अपने-अपने तरीके से ब्राह्मणों के हिमायती होने का संदेश दे रहे हैं। ब्राह्मणों की आबादी यूपी में 11 से 13 प्रतिशत के बीच है और इनका प्रभाव 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर माना जाता है। यूजीसी के नियम और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उठे विवाद के बाद ब्राह्मणों की सियासत करने वाले नेता सकते में हैं।

राजनीतिक दल भी अपनी स्थिति साफ करके इस वर्ग के मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं। यूजीसी के विवादित नियम पर सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद मामला शांत हो जाने की उम्मीद थी। हालांकि, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इस बीच माघ मेला से शुरू हुआ शंकराचार्य विवाद तूल पकड़ता ही जा रहा है। सपा और कांग्रेस लगातार इस मामले पर मुखर हैं। वे भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विवाद के बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बटुक सम्मान किया। बटुकों के पांव पखारे। उन्होंने बटुकों की शिखा खींचने को भी गलत बताया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शंकराचार्य के साथ माघ मेले में घटी घटना को गलत बताया था।

पीडीए को अपनी अहम रणनीति बना रहे अखिलेश सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जहां 'पीडीए' को अपनी अहम रणनीति बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण सम्मेलनों में परशुराम की मूर्तियों से ब्राह्मणों के प्रति अपनत्व का संदेश भी दे रहे हैं। कांग्रेस भी अपने पुराने और पारंपरिक ब्राह्मण वोटबैंक को वापस पाने के लिए जमीनी स्तर पर संपर्क अभियान चला रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खुलकर शंकराचार्य विवाद में पार्टी लाइन तय कर चुके हैं। शनिवार को लखनऊ में हुए प्रबुद्ध सम्मेलन में भी अजय राय यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ पहुंचने से नहीं हिचके। वह भी तब जबकि मंच पर भाजपा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा व पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र भी उपस्थित थे।

'डिनर डिप्लोमेसी' ने पकड़ा था जोर भाजपा के ब्राह्मण एमएलए और एमएलसी की 'डिनर डिप्लोमेसी' ने भी काफी तूल पकड़ा था। पिछले साल दिसंबर में विधानमंडल सत्र के दौरान हुई इस घटना को भी ब्राह्मणों में उपज रहे असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा था। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ब्राह्मण वोटरों में असंतोष है। इससे इस वर्ग से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि असहज हैं और वे अपने समाज को अपने राजनीतिक दलों की तरफ से भरोसे में रखना चाहते हैं।

बसपा भी रिझा रही ब्राह्मणों को बसपा की 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार में ब्राह्मण मतदाताओं का बड़ा योगदान माना जाता है। वर्ष 2012 से ही राजनीतिक हाशिये पर चली गई बसपा अब एक बार फिर वापसी के लिए ब्राह्मण मतदाताओं की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। बसपा प्रमुख ने हालिया बयान में ब्राह्मण समाज को उचित सम्मान देने की बात कही थी। वहीं, एक फिल्म के शीर्षक को लेकर उठे विवाद पर भी उन्होंने पार्टी की नीतियों को ब्राह्मणों के करीब बताने का प्रयास किया था।