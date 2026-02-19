2027 में सपा से चुनाव लड़ कर जीतेंगे... और ऊर्जा मंत्री बनेंगे, सस्पेंड एक्सईन के तीन ऑडियो वायरल

निलंबित बिजली एक्सईएन राजेश कुमार की तीन नई ऑडियो क्लिप और सामने आईं हैं। इसमें वह पत्नी को आगे कर खुद सपा से चुनाव लड़कर जीतने और फिर ऊर्जा राज्य मंत्री बनने का प्लान बता रहे हैं।

फतेहपुर जिले के बिंदकी में निलंबित बिजली एक्सईएन राजेश कुमार की तीन नई ऑडियो क्लिप और सामने आईं हैं। इसमें वह पत्नी को आगे कर खुद सपा से चुनाव लड़कर जीतने और फिर ऊर्जा राज्य मंत्री बनने का प्लान बता रहे हैं। यह बातचीत राजेश कुमार और एक ठेकेदार के बीच की बताई जा रही है। आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इन वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि इससे पहले भी उनके कई ऑडियो वायरल हुए थे। इस पर उन्हें 17 फरवरी को सस्पेंड कर दिया गया था। वायरल हो रहे ऑडियो सस्पेंड होने से पहले के ही बताए जा रहे हैं।

वायरल ऑडियो में एक्सईएन ने दावा किया कि उनकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात हो चुकी हैं। वह सपा से चुनाव लड़ा कर मंत्री बनवाएंगे। चुनाव से पहले पत्नी के नाम से प्रचार कर अंत में वह मैदान में उतरेंगे। क्योंकि वह पढ़े लिखे हैं और उन्हें ऊर्जा विभाग की सभी जानकारी है...इसलिए वह जीतकर ऊर्जा राज्यमंत्री बनेंगे। मंत्री असीम अरुण का उदाहरण देते हुए एक्सईएन कहते हैं वह डीजीपी भी बन सकते हैं पर आईपीएस की नौकरी त्याग दी। अब राज्यमंत्री हैं। 2027 के चुनाव के बाद मेरी सिर्फ पांच-छह साल की नौकरी है। असीम अरुण साहब की 12-13 साल की नौकरी थी, आज देखो वे कहां हैं। रिस्क लेने वाला ही कामयाब होता है। सत्ता ऐसी चीज है जो अच्छे-अच्छों को बौरा देती है। एक विधायक के सामने एक्सईएन की औकात नहीं। सत्ता का उपयोग करने के लिए कुर्बानी देकर पैसा एकत्र किया जाएगा।

...तो उपलब्ध कराओ एक ‘चेली’ एक अन्य ऑडियो में एक्सईएन किसी से बात के दौरान एक पेमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें वह फोनकर्ता से कह रहे हैं कि अब तक दुकान पर बीस ट्रांसफर नहीं किया गया है। इसे ट्रांसफर करवा दें। सामने वाला कहता है कि आप जो कहेंगे वह उपलब्ध करा देंगे। इसपर एक्सईएन बोलते हैं कि अपनी बात से पीछे मत हटना। कल एक चेली की व्यवस्था करो। इस पर सामने वाला जब मना करता है तो एक्सईएन कहते हैं कि कांट्रेक्टर के बहुत संबंध होते हैं।

एमडी को देने होते हैं एक लाख रुपये माह दूसरे ऑडियो में एक्सईएन ने मनमाफिक स्थान पर कर्मियों की पोस्टिंग कराने व चार्ज के लिए एक लाख रुपये महीने एमडी को देने की बात कही। इसके बाद एक्सईएन ने कहा कि वे अपने डिवीजन में छांटकर कर्मचारी तैनात करेंगे। इससे मनमाफिक काम होगा। उन्होंने दावा किया कि वह इकलौते ऐसे हैं जिनसे एमडी की हर तरह से बात होती है। अभी चंद दिन पूर्व भी बीस मिनट एमडी ने उनसे बात की थी।