Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इन कर्मचारियों की मौत पर मिलेंगे 20 हजार, योगी सरकार ने बढ़ाई अंतिम संस्कार पर मिलने वाली सहायता

Apr 16, 2026 07:29 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share

परिवहन कर्मचारियों की किन्हीं कारणों से दु:खद मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को अब 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। नियमित, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों सभी के परिजनों को यह धनराशि दी जाएगी।

इन कर्मचारियों की मौत पर मिलेंगे 20 हजार, योगी सरकार ने बढ़ाई अंतिम संस्कार पर मिलने वाली सहायता

UP Government: यूपी के परिवहन कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने परिवहन के कर्मचारियों की मौत पर मिलने वाली सहायता को बढ़ा दिया है। परिवहन कर्मचारियों की किन्हीं कारणों से दु:खद मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को अब 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। नियमित, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों सभी के परिजनों को यह धनराशि दी जाएगी। अभी तक पांच हजार रुपये ही अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते थे।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक जो पांच हजार रुपये की धनराशि अंतिम संस्कार के लिए दी जाती थी उसे मृत कर्मचारियों को निगम की ओर से दिए जाने वाले देयकों में से काट लिया जाता था। अब धनराशि बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों के देयकों से होने वाली कटौती को भी खत्म कर दिया गया है। निगम निदेशक मंडल की 253वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली 20 हजार रुपये की धनराशि यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना के फंड से दी जाएगी। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश के महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने इस फैसले पर प्रबंध निदेशक का आभार जताया है।

ये भी पढ़ें:'नारी को नारा बनाने' की कोशिश कर रही भाजपा, महिला आरक्षण विधेयक पर बोले अखिलेश

क्या बोले परिवहन मंत्री

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा, राज्य सड़क परिवहन निगम में यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना के तहत यह प्राविधान लागू किया गया है। इस योजना में अब नियमित, संविदा और आउटसोर्स सभी प्रकार के कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले आश्रितों को केवल पांच हजार रुपये सहायता दी जाती थी, जिसे बाद में कर्मचारियों की सैलेरी से काट लिया जाता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत ये राशि बढ़ाकर 20 हजार कर दी गई है। ये राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। मंत्री ने बताया, परिवहन निगम लगातार अपने चालकों और परिचालकों को प्रशिक्षण दे रहा है, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। इसके बाद भी यदि कोई हादसा होता है और इस दौरान किसी कर्मचारी की मौत होती है तो यह राशि उनके परिवार को सहायता के तौर पर दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:भाजपा सरकार आएगी तो बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे माफिया और मौलानाः सीएम योगी
ये भी पढ़ें:जैसे ममता को राम नाम से चिढ़ है, वैसे ही…सपा का नाम लेकर TMC पर बरसे योगी
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
UP Sarkar UP Sarkari Yojana CM Yogi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।