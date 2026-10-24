250 पहियों पर आया 200 टन का रिएक्टर; बेल्जियम से लखीमपुर लाने में 15 करोड़ खर्च, 6 महीने लगे

लखीमपुर खीरी की कुंभी चीनी मिल में देश का पहला बायोप्लास्टिक प्लांट स्थापित होगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपये के परिवहन खर्च से अत्याधुनिक वेसल रिएक्टर पहुंच गया है। बेल्जियम के इंजीनियर इसे स्थापित करेंगे। गन्ने की खोई, चीनी और शीरे से पर्यावरण-अनुकूल, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनेगा।

अमीर नगर/भीखमपुर, संवाददाता: लखीमपुर खीरी जिले स्थित कुंभी चीनी मिल परिसर में देश का पहला बायोप्लास्टिक प्लांट स्थापित होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अत्याधुनिक वेसल रिएक्टर आखिरकार चीनी मिल तक पहुंच गया। इस विशालकाय रिएक्टर को सुरक्षित रूप से मिल तक पहुंचाने में करीब 15 करोड़ रुपये का भारी परिवहन खर्च आया है।

मिल के अधिकारियों के अनुसार, संयंत्र में रिएक्टर की स्थापना बेल्जियम की विशेषज्ञ कंपनी के इंजीनियरों की सीधी देखरेख में की जाएगी। इस तकनीकी प्रक्रिया के लिए बेल्जियम से इंजीनियरों का एक दल जल्द ही कुंभी चीनी मिल पहुंचेगा। इस रिएक्टर को देखने के लिए गुरुवार को भी भारी भीड़ जमा रही। इसे बेहद सुरक्षित तरीके से मिल तक पहुंचाया गया। यहां यूनिट हेड ललित जैन, सीजीएम सुनील यादव ने इसे ला रहे कर्मचारियों व श्रमिकों का स्वागत किया।

गन्ने से बनेगा प्लास्टिक रिएक्टर को रखने के लिए पहले से स्थान तय किया गया है। यूनिट हेड ललित जैन ने बताया कि इस विशेष रिएक्टर की मदद से लैक्टिक एसिड को पॉली लैक्टिक एसिड के दानों में परिवर्तित किया जाएगा। प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें गन्ने की खोई, शुगर और शीरे का कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होगा। इससे पूरी तरह पर्यावरण-अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार किया जाएगा, जो सामान्य प्लास्टिक की तरह प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

200 टन के रिएक्टर को आने में 6 महीने लगे चीनी मिल के के सीजीएम सुनील कुमार यादव ने बताया कि स्पेशल रिएक्टर के आने का सभी को बेसब्री से इंतजार था। लगभग 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इसमें शासन प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। अभी इसे ट्रक से उतारने में बड़ी क्रेनों की सहायता ली जाएगी। जिसमें लगभग चार घंटे का समय लगेगा और दो दिन में इसकी फिटिंग कर मशीनों से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अब कोई भारी समान आना शेष नहीं रह गया है। आपको बता दें बायो-प्लास्टिक प्लांट स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। करीब 3,080 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार हो रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। नवंबर में प्लांट चालू होने की उम्मीद है।