आखिरकार बलरामपुर पहुंचा 308 पहियों वाला वायरल ट्रक, बेल्जियम से आया 200 टन का रिएक्टर

आखिरकार बीते कई महीनों से चर्चा में रहा 308 पहियों वाला ट्रक बेल्जियम से बलरामपुर पहुंच गया। लखीमपुर खीरी की कुंभी चीनी मिल में लगने वाले बायोपॉलिमर प्लांट के लिए 41 मीटर लंबा और 180-200 टन वजनी रिएक्टर आ गया है। यहां गन्ने की शर्करा से पीएलए (प्लास्टिक ) बनाया जाएगा।

बलरामपुर, संवाददाता: आखिरकार बीते कई महीनों से चर्चा में रहा 308 पहियों वाला ट्रक बलरामपुर पहुंच गया। लखीमपुर खीरी की कुंभी चीनी मिल में स्थापित होने वाले बायोपॉलिमर प्लांट के लिए बेल्जियम से आया करीब 41 मीटर लंबा और 180 से 200 टन वजनी विशाल रिएक्टर शनिवार सुबह बलरामपुर चीनी मिल की केमिकल डिवीजन इकाई पहुंचा। इसे 250 पहियों वाले विशेष ट्रेलर पर लादकर ले जाया जा रहा है। पहले 308 पहियों का ट्रक था, जिसके बाद पहिए कम किए गए। बलरामपुर चीनी मिल समूह की कुंभी चीनी मिल में स्थापित होने वाला यह संयंत्र गन्ने से प्राप्त शर्करा और स्टार्च जैसे कच्चे माल के जरिए जैव आधारित प्लास्टिक यानी पीएलए (पॉलीलैक्टिक एसिड) बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। बलरामपुर चीनी मिल के प्रबंधक आशीष प्रताप सिंह के अनुसार, पीएलए का इस्तेमाल बोतल, कप, प्लेट, खाद्य कंटेनर और पैकेजिंग सामग्री समेत कई उत्पाद बनाने में किया जाता है।

3,080 करोड़ के निवेश की तैयारी पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक के विकल्प के रूप में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह बायोपॉलिमर प्लांट भारत देश का पहला और दुनिया का चौथा होगा। कंपनी की परियोजना संबंधी जानकारी के मुताबिक, करीब 3,080 करोड़ के निवेश से तैयार होने वाले इस प्लांट में सालाना 80 हजार टन बायोपॉलिमर उत्पादन का लक्ष्य है। भारी रिएक्टर समेत अन्य उपकरणों की आपूर्ति के बाद अब इन्हें कुंभी चीनी मिल परिसर तक पहुंचाया जा रहा है।

कितना पर्यावरण अनुकूल पीएलए पौधों से प्राप्त शर्करा और स्टार्च वाला जैव आधारित प्लास्टिक है। इसका इस्तेमाल पैकेजिंग, कप, प्लेट और खाद्य कंटेनर जैसे उत्पादों में होता है। हालांकि, जैव आधारित होने का अर्थ यह नहीं है कि इससे बने सभी उत्पाद सामान्य मिट्टी या खुले वातावरण में आसानी से विघटित हो जाएंगे। इसके विघटन की गति उत्पाद की संरचना और तापमान, नमी तथा अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

कहीं बिजली के पोल हटाए, कहीं पुल तोड़ा इससे पहले जब 200 टन वजनी विशाल वैक्यूम वेसल मशीन शुक्रवार को उतरौला पहुंची तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सड़क पर लोग मोबाइल से तस्वीरें लेने और सेल्फी खींचने में जुटे रहे। बेल्जियम से बलरामपुर चीनी मिल के लिए लाई जा रही इस मशीन को निकालने के लिए कई जगह रास्ते में विशेष इंतजाम करने पड़े हैं। कहीं बिजली के पोल और तार हटाए गए तो कहीं मार्ग बंद करना पड़ा। कैमूर में ट्रेलर को निकालने के लिए पुल तक तोड़ना पड़ा। यह ट्रेलर बेल्जियम से समुद्री मार्ग के जरिए ओडिशा के एक बंदरगाह पहुंचा था। वहां से झारखंड और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश लाया गया। भारी मशीन के कारण ट्रेलर की रफ्तार बेहद धीमी रहती है। इसे प्रतिदिन महज 10 से 20 किलोमीटर चलाया जाता है और सुरक्षा कारणों से रात में रोक दिया जाता है।