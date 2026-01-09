Hindustan Hindi News
200 policemen search for kidnapped girl in Meerut raids conducted in several states
मेरठ से अगवा युवती की तलाश तेज, खोज में लगाए गए 200 पुलिसकर्मी, कई राज्यों में रेड

संक्षेप:

मेरठ में अपहृत रूबी की बरामदगी और हत्यारोपियों की धरपकड़ के लिए 200 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई है। एसपी ट्रैफिक, एसपी देहात के अलावा पांच सीओ के साथ स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को लगाया है। जबकि पूछताछ के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया है।

Jan 09, 2026 11:26 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, मेरठ
यूपी के मेरठ में अपहृत रूबी की बरामदगी और हत्यारोपियों की धरपकड़ के लिए एसएसपी/डीआईजी ने 200 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई है। एसपी ट्रैफिक, एसपी देहात के अलावा पांच सीओ के साथ स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को लगाया है। पूछताछ के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया है।

रूबी के अपहरण और उसकी मां सुनीता की हत्या के बाद लखनऊ तक वारदात की गूंज हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। डीजीपी कार्यालय से भी घटना को लेकर संज्ञान लिया गया। एसएसपी/डीआईजी डॉ विपिन ताडा ने रूबी की बरामदगी और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए 200 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई है। एसपी देहात अभिजीत कुमार और एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा के अलावा सीओ सरधना आशुतोष कुमार, सीओ दौराला प्रकाश चंद अग्रवाल, सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी समेत पांच सीओ को लगाया है।

सभी संभावित जगहों पर दबिश दी जा रही है। कुछ टीमों को सहारनपुर, हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा भेजा गया है। पूर्व में सरधना में तैनात रहे तेजतर्रार पुलिसकर्मियों की मदद ली जा रही है।

आरोपियों के घरों में लटके ताले

अपहरण की घटना में शामिल मुख्य आरोपी के घर पर ताले लटक गए। वारदात के बाद से आरोपी के परिवार के सदस्य फरार हो गए। मुख्य आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस अपहरण में शामिल आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।

अफसरों ने किया कैंप

तनाव को देखते हुए अधिकारियों ने कपसाड़ में कैंप कर लिया है। सीओ आशुतोष कुमार, इंस्पेक्टर दिनेश प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम पंकज सिंह मय फोर्स के साथ गांव में मौजूद हैं। साथ ही दो नामजद, कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज: पुलिस ने मृतका के पुत्र नरसी की तहरीर पर दो नामजद पारस सोम व सुनील के अलावा कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
