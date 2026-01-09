मेरठ से अगवा युवती की तलाश तेज, खोज में लगाए गए 200 पुलिसकर्मी, कई राज्यों में रेड

संक्षेप: मेरठ में अपहृत रूबी की बरामदगी और हत्यारोपियों की धरपकड़ के लिए 200 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई है। एसपी ट्रैफिक, एसपी देहात के अलावा पांच सीओ के साथ स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को लगाया है। जबकि पूछताछ के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया है।

रूबी के अपहरण और उसकी मां सुनीता की हत्या के बाद लखनऊ तक वारदात की गूंज हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। डीजीपी कार्यालय से भी घटना को लेकर संज्ञान लिया गया। एसएसपी/डीआईजी डॉ विपिन ताडा ने रूबी की बरामदगी और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए 200 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई है। एसपी देहात अभिजीत कुमार और एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा के अलावा सीओ सरधना आशुतोष कुमार, सीओ दौराला प्रकाश चंद अग्रवाल, सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी समेत पांच सीओ को लगाया है।

सभी संभावित जगहों पर दबिश दी जा रही है। कुछ टीमों को सहारनपुर, हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा भेजा गया है। पूर्व में सरधना में तैनात रहे तेजतर्रार पुलिसकर्मियों की मदद ली जा रही है।

आरोपियों के घरों में लटके ताले अपहरण की घटना में शामिल मुख्य आरोपी के घर पर ताले लटक गए। वारदात के बाद से आरोपी के परिवार के सदस्य फरार हो गए। मुख्य आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस अपहरण में शामिल आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।