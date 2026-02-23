200 मेहमानों को भारी पड़ गई शादी की रसमलाई, दावत के बाद हालत बिगड़ी
दूषित रसमलाई खाने से बीमार हो रहे लोगों का आंकड़ा बढ़ता चला गया जिसमें बड़े लोगों के साथ छोटे बच्चों समेत करीब 200 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को अलग-अलग चिकित्सकों के यहां उपचार दिलाया गया। जब लोग उपचार कराकर अपने घर पहुंचे तो शादी में दूषित रसमलाई से हालत बिगड़ने का मामला उजागर हुआ।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के पड़ाव चौक में आयोजित शादी समारोह की दावत में शामिल हुए करीब 200 मेहमानों की दूषित रसमलाई खाने से हालत बिगड़ गई। सभी को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम ने दूध और दूध बने पदार्थों की आपूर्तिकर्ता के यहां से खोया और पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
मीरापुर कस्बे के पड़ाव चौक निवासी ओमपाल के पुत्र की 19 फरवरी को शादी थी। जिसका आयोजन पड़ाव चौक में स्थित वैंकट हॉल में हुआ था। कार्यक्रम में मीरापुर के ही कारीगर ने खाना बनाया था। इस शादी में शामिल सैकड़ों मेहमानों की रात में तबियत बिगड़ गई। मीरापुर निवासी पवन अग्रवाल, धीरज मित्तल, सपना मित्तल, अंकित वत्स, सौरभ सैनी, राम व लखन शर्मा, संजीव राठी, मोहन सैनी समेत करीब दो दर्जन लोगों को उल्टी दस्त लग गए, इन लोगों को चिकित्सक के यहां उपचार दिलाया गया। चुडियाला निवासी दीपक समेत गांव के कई लोगों की हालत बिगड़ गई थी।
बताया जा रहा है कि दूषित रसमलाई खाने से बीमार हो रहे लोगों का आंकड़ा बढ़ता चला गया जिसमें बड़े लोगों के साथ छोटे बच्चों समेत करीब 200 लोगों की हालत बिगड़ गई। इन सभी को अलग-अलग चिकित्सकों के यहां उपचार दिलाया गया। जब लोग उपचार कराकर अपने घर पहुंचे तो शादी में दूषित रसमलाई से हालत बिगड़ने का मामला उजागर हुआ। लगभग सभी बीमार लोगों ने रसमलाई खाने की बात कही। चर्चा है कि कई लोगों ने ओमपाल के घर जाकर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मीरापुर निवासी हलवाई को भी फटकार लगाई।
सोमवार को इसकी शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी वैभव शर्मा व सुनील कुमार टीम के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के आपूर्तिकर्ता मीरापुर थानाक्षेत्र के गांव कासमपुर खोला निवासी नफीस के प्रतिष्ठान पहुंच कर निरीक्षण किया। टीम ने खाद्य पदार्थ, खोया और पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा, साथ ही कारोबारी को साफ-सफाई रखने के दिशा-निर्देश दिए।
