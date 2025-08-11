20 year old girl troubled by stomach infection shot herself and died on the spot पेट में इंफेक्शन से परेशान 20 साल की लड़की ने खुद को मार ली गोली, मौके पर ही मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
20 year old girl troubled by stomach infection shot herself and died on the spot

खुद को गोली मारने वाली 20 साल की वर्षा करीब नौ साल से पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। पिता के मुताबिक, उसके पेट में इंफेक्शन था और लगातार उल्टियां हो रही थीं। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही थी। इससे वह मानसिक रूप से भी काफी परेशान रहने लगी थी।

Ajay Singh संवाददाता, शाहजहांपुरMon, 11 Aug 2025 01:58 PM
ये घटना अपने आप में हैरान करने वाली है। यूपी के शाहजहांपुर में पेट के इंफेक्शन से परेशान 20 साल की एक लड़की ने तमंचे से खुद को गोली मार ली। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर घर में हड़कंप मच गया। युवती के परिजन उसे सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घटना, रविवार की रात शाहजहांपुर के खुटार कस्बे के मोहल्ला पश्चिमी गढ़ी में हुई। खुद को गोली मारने वाली वर्षा (उम्र 20 साल) पुत्री रामलड़ैते करीब नौ साल से पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। पिता रामलड़ैते के मुताबिक, उसके पेट में इंफेक्शन था और लगातार उल्टियां हो रही थीं। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही थी। इससे वह मानसिक रूप से भी काफी परेशान रहने लगी थी।

रविवार रात खाना खाने के बाद वर्षा अपने माता-पिता गीता और रामलड़ैते, छोटी बहन शालिनी और भाइयों साजन, राजन, रमन के साथ घर में थी। रात करीब 11 बजे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। परिजन कमरे से बाहर निकले तो देखा कि वर्षा जीने पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी हालत देख घर में चीख-पुकार मच गई।

परिवारीजन उसे तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर खुटार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। जांच के दौरान जीने से कुछ दूरी पर 315 बोर का तमंचा पड़ा मिला, जिसे कब्जे में ले लिया गया। घर के आंगन और जीने पर काफी खून फैला हुआ था। घटना की खबर फैलते ही मोहल्ले में भीड़ जमा हो गई। मृतका की मां और भाई-बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

