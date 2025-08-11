पेट में इंफेक्शन से परेशान 20 साल की लड़की ने खुद को मार ली गोली, मौके पर ही मौत

खुद को गोली मारने वाली 20 साल की वर्षा करीब नौ साल से पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। पिता के मुताबिक, उसके पेट में इंफेक्शन था और लगातार उल्टियां हो रही थीं। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही थी। इससे वह मानसिक रूप से भी काफी परेशान रहने लगी थी।

ये घटना अपने आप में हैरान करने वाली है। यूपी के शाहजहांपुर में पेट के इंफेक्शन से परेशान 20 साल की एक लड़की ने तमंचे से खुद को गोली मार ली। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर घर में हड़कंप मच गया। युवती के परिजन उसे सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घटना, रविवार की रात शाहजहांपुर के खुटार कस्बे के मोहल्ला पश्चिमी गढ़ी में हुई। खुद को गोली मारने वाली वर्षा (उम्र 20 साल) पुत्री रामलड़ैते करीब नौ साल से पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। पिता रामलड़ैते के मुताबिक, उसके पेट में इंफेक्शन था और लगातार उल्टियां हो रही थीं। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही थी। इससे वह मानसिक रूप से भी काफी परेशान रहने लगी थी।

रविवार रात खाना खाने के बाद वर्षा अपने माता-पिता गीता और रामलड़ैते, छोटी बहन शालिनी और भाइयों साजन, राजन, रमन के साथ घर में थी। रात करीब 11 बजे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। परिजन कमरे से बाहर निकले तो देखा कि वर्षा जीने पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी हालत देख घर में चीख-पुकार मच गई।