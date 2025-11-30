Hindustan Hindi News
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे के नंबर से फर्जी बैंक अकाउंट, UPI ID बनाकर 20 हजार उड़ाए

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे के नंबर से फर्जी बैंक अकाउंट, UPI ID बनाकर 20 हजार उड़ाए

संक्षेप:

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे से जुड़ी साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक जालसाज ने उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर फर्जी बैंक खाता और UPI ID बना ली, जिसके चलते नंबर पर भेजी जा रही रकम ठग के खाते में पहुंच रही थी।

Sun, 30 Nov 2025 11:07 AMPawan Kumar Sharma भाषा, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे से जुड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। एक साइबर ठग ने कथित तौर पर मंत्री संजय निषाद के बेटे अमित कुमार निषाद के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए फर्जी बैंक अकाउंट और UPI ID बना ली। शिकायत के अनुसार, अमित के नंबर पर जो भी लोग पैसा भेजते थे। अक्सर पार्टी फंड के रूप में दिया जाने वाला दान वह सीधे धोखेबाज के खाते में चला जाता था। इस ठगी में अमित को करीब 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है।

अमित की शिकायत पर शाहपुर थाना पुलिस ने समरीन अली नाम के व्यक्ति के खिलाफ शुक्रवार शाम FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, धोखाधड़ी वाले खाते से जुड़ा सिम कार्ड एयरटेल का है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अमित के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके बैंक खाता खोला और UPI ID सक्रिय की। अमित ने बताया कि 31 मार्च 2025 को उनके खाते में भेजे गए 20 हजार रुपये भी फर्जी खाते में ट्रांसफर हो गए। अमित का कहना है कि यह कई बार हो चुका है और उन्होंने पुलिस व अधिकारियों से फर्जी खाते को बंद कराने और आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं, शाहपुर थाने के प्रभारी नीरज कुमार राय ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द कार्रवाई की जाएगी।

प्रार्थना पत्र में है बताया कि वह लंबे समय से एयरटेल का नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन, एक जालसाज ने उसी नंबर से गूगल पे पर खाता बनाकर अपनी बैंक डिटेल उसमें जोड़ ली है। आरोप है कि पार्टी के किसी कार्यकर्ता या समर्थक द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि इस फर्जी खाते में जा रही है। तहरीर के अनुसार 31 मार्च 2025 की सुबह 8:55 बजे किसी व्यक्ति ने उनके मोबाइल नंबर पर 20 हजार रुपये भेजे, लेकिन पैसा समरीन पुत्र मोहराम अली के नाम खुले खाते में चला गया। लेनदेन की आईडी नंबर भी तहरीर में दर्ज है।

