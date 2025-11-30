कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे के नंबर से फर्जी बैंक अकाउंट, UPI ID बनाकर 20 हजार उड़ाए

संक्षेप: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे से जुड़ी साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक जालसाज ने उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर फर्जी बैंक खाता और UPI ID बना ली, जिसके चलते नंबर पर भेजी जा रही रकम ठग के खाते में पहुंच रही थी।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे से जुड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। एक साइबर ठग ने कथित तौर पर मंत्री संजय निषाद के बेटे अमित कुमार निषाद के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए फर्जी बैंक अकाउंट और UPI ID बना ली। शिकायत के अनुसार, अमित के नंबर पर जो भी लोग पैसा भेजते थे। अक्सर पार्टी फंड के रूप में दिया जाने वाला दान वह सीधे धोखेबाज के खाते में चला जाता था। इस ठगी में अमित को करीब 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमित की शिकायत पर शाहपुर थाना पुलिस ने समरीन अली नाम के व्यक्ति के खिलाफ शुक्रवार शाम FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, धोखाधड़ी वाले खाते से जुड़ा सिम कार्ड एयरटेल का है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अमित के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके बैंक खाता खोला और UPI ID सक्रिय की। अमित ने बताया कि 31 मार्च 2025 को उनके खाते में भेजे गए 20 हजार रुपये भी फर्जी खाते में ट्रांसफर हो गए। अमित का कहना है कि यह कई बार हो चुका है और उन्होंने पुलिस व अधिकारियों से फर्जी खाते को बंद कराने और आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं, शाहपुर थाने के प्रभारी नीरज कुमार राय ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द कार्रवाई की जाएगी।