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20 रुपये का नोट बना काल: चलती बस से उड़ा रुपया पकड़ने कूदा यात्री, दर्दनाक मौत

Ajay Singh संवाददाता, पुवायां (शाहजहांपुर)
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जरा सी चूक और जान चली गई। चलती बस में कंडक्टर ने रुपए दिए तो 20 रुपए का एक नोट हवा में उड़ गया। नोट पकड़ने के चक्कर में यात्री बस से कूद गया और बस की चपेट में आ गया।  युवक का एक हाथ लगभग कट सा गया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था।  रास्ते में उसकी मौत हो गई।

20 रुपये का नोट बना काल: चलती बस से उड़ा रुपया पकड़ने कूदा यात्री, दर्दनाक मौत

UP News : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक चलती रोडवेज बस में कंडक्टर ने यात्री को रुपए लौटाए तो इसी दौरान 20 रुपए का एक नोट उड़ गया। नोट पकड़ने के लिए यात्री बस से कूद गया। ऐसा करना यात्री की जान पर भारी पड़ गया। बस से कूदते ही युवक बस की चपेट में आ गया। हादसे में उसका हाथ बस के पहिए के नीचे आने से बुरी तरह कुचल गया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाय जा रहा था लेकिन बरेली ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

घटना, थाना बंडा क्षेत्र के गांव कमलापुर लुहिची का रहने वाला सतीश कुमार पुत्र रामशरन मंगलवार को रोडवेज बस से शाहजहांपुर जा रहा था। चलती बस में टिकट लेने के दौरान परिचालक सायरा बानो के पास खुले रुपये नहीं थे, इसलिए 20 रुपये बाद में लौटाने की बात कही गई। कुछ देर बाद जब परिचालक ने 20 रुपये लौटाए तो नोट हवा में उड़कर बस से बाहर चला गया। नोट उड़ता देख सतीश ने बस रोकने को कहा। लेकिन जब तक बस रुकती, तब तक वह चलती बस से नीचे कूद गया। प्रत्यक्षदर्शियों के दौरान इसी बस से कूदते समय सतीश का संतुलन बिगड़ गया। वह बस के अगले पहिए की चपेट में आ गया।

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हादसे में उसका दाहिना हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर लगभग अलग हो गया। इस हादसे से हर कोई सन्न रह गया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुवायां लेकर पहुंची, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिवारीजन उसे बरेली इलाज के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लेकर बड़ागांव चौकी पर खड़ा करा दिया है। चालक हरजीत सिंह और परिचालक सायरा बानो से पूछताछ की जा रही है। कोतवाल आरके रावत ने बताया कि मौत की जानकारी मिली है। बस को कब्जे में ले लिया गया है। चालक-परिचालक से पूछताछ की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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अफसोस करते रह गए लोग

चलती बस में यह हादसा तमाम यात्रियों और स्टाफ के सामने हुआ। हर कोई बस नोट को हवा में उड़ते और बस से बाहर जाते देखता रह गया। युवक सबके सामने नोट के चक्कर में बस से कूदा और बस के अगले पहिए की चपेट में आ गया। लोगों के सामने वह दर्द से तड़पता रहा। बाद में उसकी मौत की खबर मिली तो हर कोई बस अफसोस जताते रह गया कि काश, युवक ने थोड़ा धैर्य दिखाया होता, बस से न कूदा होता तो यूं दर्दनाक ढंग से उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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