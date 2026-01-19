तेल अवीव में गूंजेगा भारत का डंका, साइबरटेक ग्लोबल में यूपी की साइबर ताकत देखेंगे 20 देश

संक्षेप: साइबर टेक ग्लोबल तेल अवीव-2026 सम्मेलन में इस बार भारत और खासकर यूपी की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश किया जाएगा। 26 से 28 जनवरी तक इज़राइल के तेल अवीव में आयोजित इस सम्मेलन में यूपी के विशेषज्ञ प्रो. त्रिवेणी सिंह अपना अनुभव शेयर करेंगे।

साइबर टेक ग्लोबल तेल अवीव-2026 सम्मेलन में इस बार भारत और खासकर उत्तर प्रदेश की साइबर क्षमताओं को पूरी दुनिया देखेगी। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 28 जनवरी 2026 तक इज़राइल के तेल अवीव में आयोजित होगा, जिसमें यूपी के साइबर एक्सपर्ट्स भारत की तकनीक और अनुभव साझा करेंगे।

भारत से दो दिग्गज विशेषज्ञ इस सम्मेलन में मुख्य मेंटर के रूप में शामिल होंगे। इनमें भारत सरकार के पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक माधवन उन्नीकृष्णन नायर और उत्तर प्रदेश के प्रो. त्रिवेणी सिंह शामिल हैं। दोनों विशेषज्ञ दुनिया के शीर्ष साइबर वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के सामने साइबर सुरक्षा की चुनौतियों और अपनाई जा रही तकनीक को प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में अमेरिका, जापान, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, साइप्रस, रोमानिया, फिलीपींस, यूएई, बेल्जियम, लातविया, नीदरलैंड, अल्बानिया, उरुग्वे, हंगरी समेत 20 से अधिक देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर साइबर सुरक्षा को प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों ढांचे में मजबूत किया जा रहा है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग, दुष्प्रचार, डीपफेक, डार्क वेब और साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ‘साइबर सेफ उत्तर प्रदेश’ अभियान चलाया जा रहा है। प्रो. त्रिवेणी सिंह इस अभियान के तहत यूपी में अपनाए गए इनोवेटिव उपायों और साइबर सुरक्षा प्रणाली को वैश्विक मंच पर साझा करेंगे।