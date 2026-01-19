तेल अवीव में गूंजेगा भारत का डंका, साइबरटेक ग्लोबल में यूपी की साइबर ताकत देखेंगे 20 देश
साइबर टेक ग्लोबल तेल अवीव-2026 सम्मेलन में इस बार भारत और खासकर उत्तर प्रदेश की साइबर क्षमताओं को पूरी दुनिया देखेगी। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 28 जनवरी 2026 तक इज़राइल के तेल अवीव में आयोजित होगा, जिसमें यूपी के साइबर एक्सपर्ट्स भारत की तकनीक और अनुभव साझा करेंगे।
भारत से दो दिग्गज विशेषज्ञ इस सम्मेलन में मुख्य मेंटर के रूप में शामिल होंगे। इनमें भारत सरकार के पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक माधवन उन्नीकृष्णन नायर और उत्तर प्रदेश के प्रो. त्रिवेणी सिंह शामिल हैं। दोनों विशेषज्ञ दुनिया के शीर्ष साइबर वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के सामने साइबर सुरक्षा की चुनौतियों और अपनाई जा रही तकनीक को प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में अमेरिका, जापान, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, साइप्रस, रोमानिया, फिलीपींस, यूएई, बेल्जियम, लातविया, नीदरलैंड, अल्बानिया, उरुग्वे, हंगरी समेत 20 से अधिक देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर साइबर सुरक्षा को प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों ढांचे में मजबूत किया जा रहा है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग, दुष्प्रचार, डीपफेक, डार्क वेब और साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ‘साइबर सेफ उत्तर प्रदेश’ अभियान चलाया जा रहा है। प्रो. त्रिवेणी सिंह इस अभियान के तहत यूपी में अपनाए गए इनोवेटिव उपायों और साइबर सुरक्षा प्रणाली को वैश्विक मंच पर साझा करेंगे।
प्रो. त्रिवेणी सिंह 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर बताएंगे कि कैसे यूपी ने साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और टेक्नोलॉजी आधारित अपराधों से निपटने के लिए मजबूत प्रणाली विकसित की है। वहीं माधवन उन्नीकृष्णन नायर भारत के राष्ट्रीय साइबर फ्रेमवर्क और नीतियों के अनुभव साझा करेंगे। सम्मेलन में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान भारत और 20 अन्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी साझेदारी और साइबर बिजनेस की संभावनाओं पर चर्चा होगी। यह सम्मेलन भारत की साइबर ताकत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के साथ देश को भविष्य में ग्लोबल साइबर सुरक्षा हब बनाने की दिशा में भी अहम कदम साबित होगा।