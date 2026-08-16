स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाकर घर लौट रहा था छात्र, आमने-सामने भिड़ी बाइक, 2 की मौत

रायबरेली के ऊंचाहार में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाकर घर लौट रहे 12वीं के छात्र समेत दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। लखनऊ-प्रयागराज राजमार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे।

UP News: यूपी के रायबरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाकर लौट रहे युवक समेत 2 की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल, लखनऊ-प्रयागराज राजमार्ग पर अरखा प्लाई फैक्ट्री के पास शनिवार शाम करीब सात बजे दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने सीधी भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से दो की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि तीसरे की हालत नाजुक बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, पूरे राजपाल (मजरे अरखा) का रहने वाला अभिषेक (20) और उसका साथी साहिल (18) एक बाइक पर सवार थे। वहीं, दूसरी बाइक पर मीरगंज (मजरे बहेरवा) का रहने वाला पंकज कुमार सवार था। प्लाई फैक्ट्री के पास दोनों बाइकों में तेज टक्कर हो गई। स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों ने तुरंत एंबुलेंस की मदद से तीनों को सीएचसी ऊंचाहार पहुंचाया।

सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर वान्या मिश्रा ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रात करीब 9 बजे जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद अभिषेक और पंकज कुमार को मृत घोषित कर दिया। जबकि तीसरे घायल साहिल का इलाज जारी है, जिसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

परिजनों में मचा कोहराम मृतक अभिषेक कक्षा 12 का छात्र था। वह स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऊंचाहार स्थित अपने कॉलेज आया था और घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। मृतक पंकज कुमार ने दो साल पहले लव मैरिज की थी। वह अपने पीछे पत्नी और डेढ़ वर्षीय मासूम बेटी वैष्णवी को छोड़ गया है। वहीं, घटना के बाद से दोनों परिवारों में मातम पसरा है। इस मामले में कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी (उपनिरीक्षक) सुमित कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी।