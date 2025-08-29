2 youths fled with Fortuner on the pretext of test drive, threw the employee out of the moving car टेस्ट ड्राइव के बहाने फॉर्च्यूनर लेकर भागे 2 युवक, साथ गए कर्मचारी को चलती गाड़ी से फेंका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
टेस्ट ड्राइव के बहाने फॉर्च्यूनर लेकर भागे 2 युवक, साथ गए कर्मचारी को चलती गाड़ी से फेंका

यूपी की राजधानी लखनऊ में टेस्ट ड्राइव के बहाने फॉर्च्यूनर लेकर 2 युवक भाग गए। हरदोई रोड पर कसमंडी के पास पहुंचने पर युवकों ने कर्मचारी की पिटाई कर चलती गाड़ी से फेंक दिया और फॉर्च्यूनर लेकर भाग निकले।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:26 AM
राजधानी लखनऊ में दुबग्गा के पास अंधे की चौकी स्थित कार सेल की दुकान पर दो युवक एसयूवी खरीदेने के बहाने आए। वहां खड़ी एक फॉर्च्यूनर पसंद आने की बात कही। दोनों टेस्ट ड्राइव के बहाने एक कर्मचारी के साथ फॉर्च्यूनर लेकर निकल गए। हरदोई रोड पर कसमंडी के पास पहुंचने पर युवकों ने कर्मचारी की पिटाई कर चलती गाड़ी से फेंक दिया और फॉर्च्यूनर लेकर भाग निकले। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर कार्रवाई कर दुबग्गा पुलिस ने देर रात फॉर्च्यूनर को बरामद कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं, दुबग्गा पुलिस ने खेल कर मुकदमा लूट के बजाए चोरी में दर्ज किया है।

ठाकुरगंज के बालागंज मरीमाता मंदिर निवासी मो. अलीम पुरानी कार की खरीद फरोख्त का व्यापार करते हैं। मो. अलीम अंधे की चौकी में पॉवर कार सेल नाम से दुकान चलाते हैं। अलीम के मुताबिक छह माह पहले उन्होंने एक फॉर्च्यूनर बेचने के लिए ली थी। बुधवार दोपहर दुकान पर दो युवक आए। उन्होंने एसयूवी खरीदने की बात कही। वहां फॉर्च्यूनर पंसद आने पर दानों ने टेस्ट ड्राइव के लिए कहा। इस पर उन्होंने कर्मचारी यासीन को उनके साथ टेस्ट ड्राइव के लिए भेज दिया। हरदोई रोड स्थित कसमंडी के पास पहुंचने पर दोनों आरोपियों ने यासीन के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद उसे चलती गाड़ी से सड़क पर फेंक दिया। किसी तरह यासीन ने मों. अलीम को सूचना दी। इसपर अलीम ने दुबग्गा थाने पहुंचकर शिकायत की।

बाजनगर अंडरपास के पास से फॉर्च्यूनर बरामद

इंस्पेक्टर दुबग्गा अभिनव वर्मा के मुताबिक सीसी कैमरे की मदद से फॉर्च्यूनर किसान पथ स्थित बाजनगर अंडरपास के पास से बरामद कर ली गई है। काकोरी के कलियाखेड़ा निवासी आरोपी अमन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है।

