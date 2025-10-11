दो पत्नियों ने एक ही पति के लिए रखा करवाचौथ का व्रत, दोनों ने साथ में की पूजा, तोड़ा उपवास
आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां करवाचौथ के मौके पर एक ही शख्स की दो पत्नियों ने पति की लंबी उम्र के लिए एक साथ व्रत रखा और सारी रस्में पूरी कीं। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।
यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां करवाचौथ के मौके पर एक शख्स की दोनों पत्नियों ने व्रत रखा था। युवक ने दोनों को पानी पिलाकर रस्में पूरी की। उनका कहना है कि तीनों में बहुत प्यार है और जहां प्यार होता है वहां विवाद नहीं होता। खैर इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।
ये मामला एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के नगला बिहारी गांव का है। यहां के रहने वाले रामबाबू निषाद ने दो शादियां की हैं। दोनों पत्नियां एक साथ, एक ही घर में रहते हैं। 10 अक्तूबर यानि करवाचौथ के दिन रामबाबू की दोनों पत्नियों ने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। शाम को दोनों ने चांद देखने के बाद पति के हाथों पानी के बाद व्रत तोड़ा। पति का कहना है कि जीवनसाथी साथ दे तो सब मुमकीन है। वहीं, इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।
वायरल वीडियो में युवक नीले शर्ट में नजर आ रहा है। वहीं, दोनों पत्नियां एक जैसी साड़ी में हैं और वह युवक को माला पहना रही हैं। इसके बाद युवक भी दोनों को माला पहनाते हुए नजर आ रहा है। फिर युवक ने दोनों पत्नियों के साथ परिवार के बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। जानकारी के मुताबिक पति और दो पत्नियों का एक वीडियो साल 2023 में भी करवा चौथ के दिन का वायरल हुआ था
ससुराल जाने से पत्नी ने किया मना तो युवक ने खुद का गला रेता
उधर, गोंडा जिले के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को करवाचौथ से पहले पत्नी को विदा कराने ससुराल गये युवक ने खुद को चाकू से गला रेतकर घायल कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बालपुर पुलिस चौकी के सोनहरा दक्षिणी पंडित पुरवा गांव में मुकेश अपनी पत्नी शिवकन्या को लेने ससुराल गया था। ससुर रामेश्वर ने करवा चौथ के बाद ही बेटी को विदा करने की बात कही, इससे क्षुब्ध होकर आवेश में मुकेश ने पास में रखे चाकू से स्वयं का गला रेत कर जान देने की कोशिश की।