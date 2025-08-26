तेज बारिश में नाले में बहीं 2 छात्राएं, बचाने दौड़े करंट लगने से युवक की मौत

यूपी के जौनपुर में तेज बारिश के बीच सड़क किनारे गिरीं दो छात्राएं नाले में बह गईं। छात्राओं को बचाने दौड़े ई रिक्शा चालक की करंट लगने से मौत हो गई। तलाश जारी है, लेकिन पता नहीं चल सका।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला मुख्यालय पर तेज बारिश के बीच सड़क किनारे गिरीं दो छात्राएं नाले में बह गईं। उन्हें बचाने दौड़े ई रिक्शा चालक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। किशोरियों की देर रात तक तलाश हुई, लेकिन पता नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि दोनों स्कूल से धर लौट रही थीं। डीएम ने एसडीआरएफ टीम को बुलाने के निर्देश दिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कर छात्राओं की खोजबीन की जा रही है।

शहर में सोमवार को दिन में तेज बारिश हो रही थी। मछलीशहर पड़ाव तिराहे के पास जलजमाव हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बारिश के दौरान ही दो किशोरियां नाले के पास से गुजर रही थीं। दोनों अचानक गिर गईं। यह देख पास में खड़े ईरिक्शाा चालक ने दौड़कर उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आ गया। सड़क पर तड़पकर उसकी मौत हो गई। तब तक दोनों किशोरियां बह गईं। जानकारी मिलते ही मौके पुलिस और नगर पालिका की टीम पहुंची। रेस्क्यू शुरू किया गया लेकिन रात तक दोनों किशोरियों का पता नहीं चला। मृत ईरिक्शा चालक की पहचान 25 वर्षीय शिवा निवासी कुल्हनामऊ के रूप में हुई।