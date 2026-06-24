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जमीन के टुकड़े के लिए खेला खूनी खेल, 2 सगे भाइयों ने पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काट डाला

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में जमीन के टुकड़े के लिए खूनी खेल खेला।भूमि विवाद निपटाने गए पड़ोसी को दो सगे भाइयों ने कुल्हाड़ी से काट डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों सगे भाई भाग निकले।

जमीन के टुकड़े के लिए खेला खूनी खेल, 2 सगे भाइयों ने पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काट डाला

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जमीन के टुकड़े के लिए दो सगे भाइयों खूनी खेल है। जरिया थाना क्षेत्र के गोहांड कस्बे में बुधवार को भूमि विवाद निपटाने गए पड़ोसी को दो सगे भाइयों ने कुल्हाड़ी से काट डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों सगे भाई भाग निकले। इस नृशंस हत्या से इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

पुलिस ने बताया कि गोहांड कस्बे के कमला नगर मोहल्ला निवासी 62 वर्षीय देशराज बुधवार की शाम पड़ोसी सगे भाइयों चरन और राजेंद्र उर्फ घसौड़ी को समझाने गया था। इन दोनों भाइयों का अपने ही चचेरे भाई हरेंद्र पुत्र रामप्रकाश से भूमि विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध शिकायतें करते रहते थे। देशराज के पुत्रों रविंद्र और कमलेश ने बताया कि पिता इन दोनों भाइयों को समझाने की नीयत से नहर कोठी के पास खेत में पहुंचे थे। पिता दोनों भाइयों को इस विवाद का आपस में बैठकर सुलझाने की सलाह दे रहे थे कि तभी दोनों भाई नाराज हो गए और उन्होंने पास रखी कुल्हाड़ी से पिता के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों भाई मौके से फरार हो गए।

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया

घटना की सूचना मिलते ही जरिया प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार पांडेय मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घटना से इलाके में दहशत के साथ ही रोष है। गांव में भी तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। सीओ सरीला शाहरुख खान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर मिलने पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

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अमेठी में बच्चों के झगड़े में युवक की हत्या, पांच घायल

उधर, अमेठी में भी सनसनीखेज मर्डर सामने आया है। बहूभोज कार्यक्रम में बच्चों के बीच डीजे पर नृत्य करने को लेकर शुरू हुए विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठीडंडों और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक की पत्नी की तहरीर पर छह नामजद के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी दो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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