यूपी में सीटों के बंटवारे में अहम होंगे दो सांसद, सपा-कांग्रेस की वार्ता कमेटियों में मिली जगह
यूपी में सीटों के बंटवारे में सहारनपुर के दो सांसद अहम होंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से इकरा हसन और कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद को वार्ता कमेटियों में जगह मिली है।
सहारनपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तथा सीटों के बंटवारे की कवायद शुरू हो गई है। दोनों दलों ने सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए अपनी-अपनी वार्ता कमेटियों का गठन किया है। खास बात यह है कि इन दोनों कमेटियों में सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के दो सांसदों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर सहारनपुर मंडल की विधानसभा सीटों पर होने वाली बातचीत में स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को प्रमुखता मिलने की उम्मीद है।
समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में गठित वार्ता कमेटी में कैराना से सांसद इकरा हसन को शामिल किया गया है। कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर जिले की नकुड़ और गंगोह विधानसभा सीटें भी आती हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों के साथ आसपास के क्षेत्रों के जातीय और राजनीतिक समीकरणों की समझ सीटों के बंटवारे की बातचीत में अहम हो सकती है। आज बैठक चंद मिनटों में ही खत्म हो गई। इसके बाद अब कल मंगलवार को फिर सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक होने वाली है।
कांग्रेस की कमेटी में इमरान मसूद का नाम
वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी की अध्यक्षता वाली कमेटी में सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को जिम्मेदारी दी गई है। वह पश्चिमी यूपी की राजनीति और क्षेत्रीय समीकरणों से परिचित हैं। ऐसे में दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर होने वाली चर्चा में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गठबंधन की रणनीति तय करते समय सहारनपुर समेत पश्चिमी यूपी की विधानसभा सीटों पर विशेष नजर रहेगी। प्रत्येक सीट पर जातीय समीकरण, मौजूदा राजनीतिक स्थिति, स्थानीय प्रभाव और संभावित प्रत्याशियों की जीत की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा।
सपा की कमेटी में सबसे चौंकाने वाला नाम इकरा हसन
सपा की कमेटी में सबसे चौंकाने वाला नाम इकरा हसन का ही है। उनको कमेटी में शामिल करने के पीछे जानकार कहते हैं कि इकरा हसन पार्टी का मुस्लिम और महिला चेहरा हैं तो वहीं, प्रियंका गांधी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। उधर, इमरान मसूद भविष्य का कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा हैं।
यह हैं दोनों दलों की कमेटी में शामिल
सपा की 4 सदस्यीय कमेटी में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसद राजीव राय और सांसद इकरा हसन को शामिल किया गया है। वहीं, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, यूपी प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और यूपी के वर्किंग प्रेसिडेंट इमरान मसूद शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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