2 लाख सुविधा शुल्क लगेगा...बिजली कनेक्शन के नाम पर जेई ने रखी डिमांड, वीडियो वायरल

लखनऊ के एक जूनियर इंजीनियर द्वारा बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि जेई ने एक आवेदक से रो-हाउस के अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए दो लाख रुपये का सुविधा शुल्क की मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी जांच में जुट गए हैं।

यूपी के लखनऊ के लेसा के एक जूनियर इंजीनियर द्वारा बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। सरोजनीनगर के गहरू उपकेंद्र के 11 केवी एलटी उपकेंद्र पर तैनात जेई विनय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एक आवेदक से रो-हाउस के अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए दो लाख रुपये का रिश्वत (सुविधा शुल्क) की मांग की। वीडियो में कथित तौर पर जेई कनेक्शन के लिए एस्टीमेट बनाने और सारा काम कराने के लिए अलग से दो लाख रुपये की बात करते सुनाई दे रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं अमौसी जोन के मुख्य अभियंता राम कुमार ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी गठित की।

जानकारी के अनुसार गहरू उपकेंद्र के 11 केवी एलटी उपकेंद्र पर तैनात जेई विनय कुमार के पास एक आवेदक रानीपुर में बन रहे रो-हाउस के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन का अनुरोध लेकर पहुंचा था। वायरल वीडियो में जेई यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि विभाग की ओर से आधिकारिक एस्टीमेट लगभग 03 लाख रुपये का बनेगा, लेकिन काम को तेजी से निपटाने और ‘ऊपर तक सेटिंग’ करने के नाम पर उन्होंने कुल 5 लाख रुपये के पैकेज की बात की। यानी सरकारी खर्च के अलावा 2 लाख रुपये अतिरिक्त सुविधा शुल्क के तौर पर मांगे गए।

आरोपी जेई की सफाई इस पूरे प्रकरण पर आरोपी जेई विनय कुमार का पक्ष भी सामने आया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह की रिश्वत की मांग नहीं की है। उनके अनुसार, वीडियो बनाने वाला व्यक्ति स्वयं आवेदक नहीं था और रिश्वत की राशि (5 लाख रुपये) का जिक्र उसी व्यक्ति ने शुरू किया था। उनका दावा है कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है।

पोल शिफ्टिंग के नाम पर पहले भी लगे आरोप यह पहली बार नहीं है जब विनय कुमार विवादों में घिरे हों। इससे पहले आरडीएसओ उपकेंद्र में तैनाती के दौरान भी उन पर बिजली पोल शिफ्टिंग के नाम पर गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगे थे। अपना व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी अजय यादव ने इसकी शिकायत तत्कालीन चेयरमैन एम. देवराज से की थी, जिसके बाद उन्हें वहां से हटाया गया था।