फर्जी केस की धमकी देने वाले 2 इंस्पेक्टर असली मामले में गिरफ्तार, 10 लाख रिश्वतखोरी में CBI ऐक्शन

सीबीआई के मुताबिक उसे सूचना मिली थी कि नारकोटिक्स इंस्पेक्टर महिपाल और रवि रंजन तीन दिनों से देवा नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्धीन को धमका रहे थे। वे कह रहे थे कि गिरफ्तार तस्कर रोशन ने उनका नाम प्रतिबन्धित दवाओं की खरीद के मामले में लिया है। उन्होंने धमकी देकर 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊTue, 26 Aug 2025 11:27 PM
CBI Action in Lucknow: दूसरे को फर्जी केस में फंसने की धमकी देने वाले नार्कोटिक्स विभाग के दो इंस्पेक्टर असली केस में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीबीआई ने मंगलवार को केन्द्रीय नारकोटिक्स कार्यालय में इंस्पेक्टर महिपाल सिंह, रवि रंजन और देवा नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्धीन अहमद को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही दिन पहले पकड़े गए एक तस्कर ने कुबूला था कि गयासुद्धीन ने भी उनसे प्रतिबन्धित ड्रग्स खरीदी थी। इस पर ही दोनों नारकोटिक्स इंस्पेक्टरों ने गयासुद्धीन को मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। कार्यालय में रिश्वत देते समय सीबीआई ने छापा मार कर यह कार्रवाई की।

सीबीआई के मुताबिक उन्हें कुछ लोगों से सूचना मिली थी कि नारकोटिक्स इंस्पेक्टर महिपाल व रवि रंजन तीन दिनों से देवा नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्धीन को धमका रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि गिरफ्तार तस्कर रोशन ने उनका नाम प्रतिबन्धित दवाओं (कोडीन सिरप)की खरीद के मामले में लिया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने पर लम्बे समय के लिए जेल जाना पड़ेगा। गयासुद्धीन का नाम मुकदमे में न लिखने के लिए दोनों नारकोटिक्स इंस्पेक्टरों ने 10 लाख रुपये मांगे थे। मंगलवार को गयासुद्धीन इन रुपयों को लेकर नारकोटिक्स के कार्यालय गया था। पहले से अलर्ट सीबीआई की टीम अचानक नारकोटिक्स कार्यालय पहुंच गई।

यहां गयासुद्धीन को रुपये देते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दोनों इंस्पेक्टर भी मौके पर पकड़ लिए गए। इनके पास से 10 लाख रुपये भी बरामद हो गए। सीबाअई ने बताया कि तस्कर रोशन को इंस्पेक्टर महिपाल ने ही गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इस मामले में मंगलवार को महिपाल सिंह, रवि रंजन और गयासुद्दीन अहमद, गयासुद्धीन के बेटे ककूब, एक अन्य व्यक्ति सुनील जायसवाल के खिलाफ एफआइ्रआर दर्ज कर ली है। सीबीआई के इस ऐक्शन से हड़कंप मच गया है।

